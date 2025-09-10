Невидимые убийцы под одеялом: чем опасны пылевые клещи для детей и взрослых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Пылевые клещи — невидимые невооружённым глазом обитатели наших домов. Они питаются частичками отмершей кожи и обитают в матрасах, подушках, коврах и мягкой мебели. Несмотря на микроскопические размеры, их присутствие может существенно влиять на здоровье, вызывая аллергические реакции, проблемы с дыханием и обострение кожных заболеваний.

Пылевые клещи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пылевые клещи

Как проявляется заражение клещами

Признаки их активного присутствия могут быть довольно очевидными:

  1. Аллергические симптомы — повторяющееся чихание, зуд в области глаз и носа, утренняя заложенность носа. Особенно тяжело пылевые клещи переносят астматики: у них возможны кашель, одышка и учащённые приступы.

  2. Кожные реакции — покраснения, пятна, зуд и раздражение после контакта с заражённым текстилем. Аллергены клещей часто усиливают течение атопического дерматита.

  3. Ночные трудности с дыханием — кашель, хрипы, ощущение тяжести в груди, которые исчезают после выхода из помещения.

Как подтвердить наличие клещей

  • Аллергологические тесты помогают установить связь симптомов с аллергенами клещей.

  • Домашние наборы для анализа пыли позволяют измерить концентрацию аллергенов.

  • Обращение к специалистам по дезинсекции даёт наиболее точный результат: под микроскопом клещи видны как крошечные прозрачные паукообразные.

Методы борьбы с клещами

  • Стирка при высоких температурах (60 °C) уничтожает клещей в постельном белье и наволочках. Непригодные для стирки ткани можно помещать в морозильник на двое суток.

  • Регулярная уборка с использованием пылесоса с HEPA-фильтром помогает удалить микрочастицы из ковров и мягкой мебели. Твёрдые поверхности лучше протирать влажной тряпкой.

  • Контроль влажности — поддержание уровня ниже 50% при помощи осушителей или регулярного проветривания.

  • Антиклещевые чехлы на матрасы и подушки предотвращают повторное заселение.

  • Солнечный свет и УФ-облучение губительно действуют на клещей, поэтому постельное бельё желательно сушить на солнце.

  • Минимализм в интерьере — меньше мягких игрушек, ковров и тяжёлых штор, где скапливается пыль.

Профилактика повторного заражения

  • Ежедневное проветривание снижает влажность и улучшает качество воздуха.

  • Поддержание умеренной температуры в доме препятствует размножению клещей.

  • Регулярная стирка и уборка создают неблагоприятные условия для их существования.

Пылевые клещи не кусаются и не переносят инфекций, но продукты их жизнедеятельности серьёзно ухудшают самочувствие. Своевременное выявление и комплексная уборка позволяют значительно уменьшить их влияние и вернуть комфорт в дом.

Уточнения

Клещи́ дома́шней пы́ли, или пылевы́е клещи́ (лат. Dermatophagoides) — синантропные клещи из класса паукообразных. Обитают в жилищах людей и к настоящему времени в домашней пыли найдено около 150 видов клещей. Их также называют дерматофагоидными или пироглифидными клещами (пироглифами). Пылевые клещи способны вызывать аллергическую реакцию у людей — клещевую сенсибилизацию. Также они являются одной из самых частых причин астмы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
