400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни

Зоосфера

Гренландская акула — одна из самых загадочных рыб на планете. Этот древний обитатель холодных глубин Арктики и Северной Атлантики способен жить поразительно долго — до 400 лет. Долгое время ученые не могли объяснить, за счет чего у акул складывается такая уникальная продолжительность жизни. Теперь исследователи из Японии приблизились к разгадке, изучив геном этой рыбы-долгожителя.

Гренландская акула
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландская акула

Самые долгоживущие позвоночные

Гренландская акула (Somniosus microcephalus) считается абсолютным рекордсменом среди позвоночных по продолжительности жизни. Некоторые особи доживают до четырёх веков. Эта рыба может вырастать до 7 метров в длину и набирать массу свыше тонны.

Интересно, что у самок половое созревание наступает необычайно поздно. Чтобы вырасти до 4 метров и достичь способности к размножению, акуле требуется около 150 лет. Возможно, именно такой медленный темп развития помогает виду выживать в суровых условиях Арктики.

Генетическая защита от старения

Японские ученые сосредоточились на изучении генома акулы, чтобы понять, какие механизмы позволяют ей обходить законы биологии. Исследование, опубликованное на сервере препринтов bioRxiv, пока не прошло рецензирование, но уже вызвало большой интерес у специалистов.

Эксперты выяснили, что у гренландской акулы особым образом работают механизмы восстановления поврежденной ДНК. У неё обнаружено повышенное количество генов, отвечающих за активацию протеина NF-kB. Этот белок регулирует воспалительные процессы, поддерживает иммунную систему и способствует выживанию клеток. Все эти факторы напрямую связаны с подавлением опухолей и снижением влияния старения.

Иными словами, у акул заложен мощный природный механизм защиты организма от разрушительных процессов, которые у большинства живых существ приводят к возрастным болезням.

Иммунитет и долголетие

Реакции иммунитета, воспалительные процессы и развитие опухолей — ключевые биологические факторы, которые напрямую влияют на продолжительность жизни. Увеличенное количество генов, связанных с NF-kB, может объяснять, почему гренландские акулы остаются здоровыми на протяжении столетий.

Подобные открытия дают шанс лучше понять природу старения и, возможно, в будущем использовать эти знания в медицине для продления человеческой жизни.

Метаболизм без возраста

Генетическая теория долголетия не единственная. Ранее, в 2024 году, на конференции Общества экспериментальной биологии в Праге группа исследователей под руководством Юэна Камплиссона из Манчестерского университета представила другую гипотезу.

Они пришли к выводу, что секрет долголетия акулы кроется в особенностях её метаболизма.

"Метаболизм у представителей данного вида остается неизменным практически всю жизнь", — отметил биолог Юэн Камплиссон.

По сути, акулы не стареют в привычном понимании: их обмен веществ работает стабильно с молодости до глубокой старости.

Тайны глубин

Гренландские акулы живут на глубине до 2,6 км в холодных водах, где температура редко превышает ноль градусов. Сочетание экстремальных условий, медленного развития, уникальной генетики и необычного метаболизма делает их настоящими рекордсменами долголетия.

Несмотря на все усилия ученых, о биологии этих гигантов известно крайне мало. Особенно это касается размножения: в природе крайне редко удается наблюдать самок с потомством.

Значение исследований

Открытия японских ученых о роли генов в защите организма от старения могут изменить представление о биологии долголетия. Изучение этих процессов открывает новые горизонты и для медицинской науки. Если удастся понять, как именно устроена "защита от старости" у акул, человечество может получить ключ к продлению собственной жизни.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
