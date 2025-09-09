Морская битва: мальчик против палтуса весом 80 килограммов — шанс, который бывает раз в жизни

На побережье американского штата Нью-Гэмпшир обычная рыбалка для группы энтузиастов обернулась событием, достойным страниц мировой прессы. Один из участников морской экспедиции, 13-летний школьник Д. Денио, сумел вытащить из воды настоящего гиганта — атлантического палтуса весом почти 81 килограмм. Для подростка это был не просто удачный улов, а шанс войти в спортивную историю.

Начало рыбалки

Юный рыбак оказался на борту вместе с четырьмя десятками взрослых участников, собравшихся провести ночь в открытом море. Опытные рыбаки посоветовали подростку забросить снасть глубже, ведь именно у дна часто прячутся крупные экземпляры палтуса. Денио последовал совету, и уже спустя минуту почувствовал уверенный рывок.

То, что начиналось как простое забавное занятие, быстро превратилось в серьёзное испытание силы и выдержки. Подростку пришлось вступить в борьбу с мощной рыбой, и эта схватка длилась около пятнадцати минут.

Схватка с морским гигантом

По словам очевидцев, каждый рывок палтуса мог вырвать удилище из рук. Подростку приходилось действовать осторожно: если бы леска порвалась, вся добыча ушла бы в глубину. Наконец, измученное, но всё ещё упорное животное оказалось на поверхности. Когда рыбу подняли на борт, стало ясно, что улов уникальный.

Вес палтуса составил 80,5 килограмма. Для сравнения: средний атлантический палтус, которого удаётся поймать рыбакам в этих краях, редко превышает 30-40 килограммов.

Перспектива мирового рекорда

После взвешивания улов был официально зарегистрирован и сведения передали в Международную ассоциацию спортивного рыболовства. Эта организация ведёт учёт самых выдающихся трофеев по всему миру. Теперь Денио имеет все шансы стать рекордсменом среди юниоров в своей категории.

Подобные рекорды фиксируются по возрастным группам и видам снастей, чтобы дать возможность молодым рыболовам доказать себя наравне с профессионалами. Если комиссия подтвердит данные, имя подростка появится в мировом списке рекордных уловов.

Другие громкие уловы

История Денио — не единственный случай громких побед в рыболовном спорте. Совсем недавно экипаж судна Barbara V добыл трёхметрового марлина весом более 421 килограмма. Эта рыба стала пятой по величине в истории престижного турнира White Marlin Open, проводимого в США.

Подобные события доказывают, что море способно преподнести сюрпризы даже самым опытным рыбакам, а удача может улыбнуться и новичкам.

Цена палтуса

Атлантический палтус относится к числу крупнейших представителей семейства камбаловых. Взрослые особи способны достигать длины более двух метров и веса свыше 300 килограммов. Этот вид занесён в Красный список МСОП как уязвимый, поэтому его вылов регулируется в разных странах.

В кулинарии палтус считается деликатесом: его мясо белое, нежное и питательное. Однако в спортивной рыбалке ценность трофея определяется не гастрономическими качествами, а сложностью поединка с рыбой и её размерами.

Мировой рекорд

Для самого подростка этот улов наверняка стал моментом, который он будет помнить всю жизнь. Многие рыболовы утверждают, что схватка с крупной рыбой формирует характер и учит терпению. Денио уже стал героем местных СМИ и предметом гордости своего сообщества.

Результаты проверки ассоциации будут известны позднее. Если рекорд подтвердят, имя юного рыбака окажется в международных списках — рядом с профессионалами, посвятившими рыбалке десятилетия. Но даже без официального признания это событие стало примером того, что упорство и удача способны привести к выдающимся результатам.

Па́лтусы — общее название для пяти видов из трёх родов семейства камбаловых отряда камбалообразных, обитающих в северных морях.

