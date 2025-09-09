Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай с турбо-ускорением: проверенный приём и редис начинает расти так, будто у него включили двигатель
Безопасное освещение: что нужно знать перед установкой люстры на натяжной потолок
Варим кукурузу по-новому: 2 простых добавки при варке сделают её ресторанным блюдом
Учёные близки к сенсации: на планете у красного карлика нашли признаки подходящей для жизни оболочки
Краснодарский край теряет туристов: Россияне выбирают новые направления для отпуска
База под макияж, которая работает: подбираем по типу кожи и без разочарований
Этот продукт стабилизирует давление : его флаванолы мягко поддерживают работу сердца
Дизельный парадокс: Украина импортирует топливо из Индии, которая закупает нефть из России
Жест, которого никто не ожидал: СКА остался без легионера прямо во время игры

Почему у самцов носачей такие огромные носы: учёные раскрыли тайну самого уродливого животного

3:32
Зоосфера

Носачей сложно перепутать с другими приматами: их отличает длинный мясистый нос, который у самцов достигает особенно внушительных размеров. Долгое время считалось, что такая особенность служит лишь показателем статуса и привлекательности для самок. Однако новое исследование показало: огромный нос выполняет и более сложные функции.

Самец носач крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самец носач крупным планом

Голос вместо визитки

Учёные из Университета Осаки провели компьютерную томографию образцов носачей и создали трёхмерные цифровые модели их носовых ходов. Компьютерное моделирование позволило установить: чем больше нос у самца, тем ниже частота его крика.

Эти низкочастотные сигналы могут распространяться на расстояние до семи километров сквозь джунгли Борнео, где живут носачи. По звуку можно определить размеры и зрелость самца — важная информация для самок и потенциальных соперников.

"Мы рады обнаружить результаты, связывающие физические характеристики с голосовой коммуникацией и социальной эволюцией", — заявил профессор Такеши Нисимура, один из авторов исследования.

Природная реклама для самок

По словам исследователей, крупный нос действует как своеобразный усилитель, превращая крики в мощные акустические сигналы. Это помогает самкам ориентироваться на доминирующего самца, а другим самцам — держать конкурентов под контролем. Таким образом, внешняя "уродливость" становится эволюционным преимуществом.

Ранее предполагалось, что большой нос выполняет роль эхо-камеры для усиления звука. Новое исследование уточняет: форма носа напрямую связана с индивидуальной "подписью" голоса, которая позволяет идентифицировать каждого самца.

Взрослый против детёныша: сравнение

Учёные сравнили результаты томографии взрослого самца по кличке Джака и детёныша по имени Нико. У взрослого нос оказался заметно крупнее, и именно он производил низкочастотные вибрации. Ученые сделали вывод: развитие массивного наружного носа связано с половым созреванием и необходимо для демонстрации силы и зрелости.

Жизнь носачей: группы, вес и среда обитания

  • Обитают они только на Борнео, предпочитая мангровые заросли, болота и прибрежные леса.
  • Живут группами: один доминирующий самец и до семи самок с потомством.
  • Вес взрослого самца может достигать 22,5 кг, тогда как самки обычно в два раза меньше.
  • Характерная черта — только у самцов развивается "фирменный" нос, самки сохраняют более аккуратные черты.
  • Почему вид под угрозой

Несмотря на эволюционные преимущества, носачи считаются одним из самых уязвимых видов приматов. Их численность сокращается из-за:

  • вырубки тропических лесов под сельское хозяйство и плантации пальмового масла;
  • лесозаготовок и добычи полезных ископаемых;
  • строительства плотин и дорог, разрушающих среду обитания;
  • незаконной охоты ради мяса;
  • изменения климата и передачи болезней от человека.

Большой нос носача — вовсе не "уродство", а важный эволюционный инструмент. Он помогает самцам демонстрировать зрелость, устанавливать статус и общаться на огромные расстояния.

Уточнения

Носа́ч или обыкновенный носач, или кахау (лат. Nasalis larvatus) — вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян в составе семейства мартышковых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Хрущёвка с эффектом вау: как преобразить бабушкину квартиру из клетки в просторное гнёздышко
Ненормированный рабочий день: кто рискует работать бесплатно сверх графика
Канадская Говядина весом в тонну: бык ростом с баскетболиста стал мировой сенсацией
До 30% дешевле, но с подвохом: стоит ли гоняться за настоящим китайцем вместо версии для экспорта
Просто и эффективно: Дима Билан раскрыл свои правила общения и защиты от негатива
Красота против безопасности: какие наряды становятся приманкой для карманников в Европе
Первые часы решают судьбу фигуры: завтрак, который запускает стройность — секрет утренних калорий
Секрет янтарного цвета: добавляю этот ингредиент в яблочное желе — все ахают
Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали
Этот продукт усиливает иммунитет: всего один в день даёт треть суточной нормы витамина С
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.