Почему у самцов носачей такие огромные носы: учёные раскрыли тайну самого уродливого животного

3:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Носачей сложно перепутать с другими приматами: их отличает длинный мясистый нос, который у самцов достигает особенно внушительных размеров. Долгое время считалось, что такая особенность служит лишь показателем статуса и привлекательности для самок. Однако новое исследование показало: огромный нос выполняет и более сложные функции.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Самец носач крупным планом

Голос вместо визитки

Учёные из Университета Осаки провели компьютерную томографию образцов носачей и создали трёхмерные цифровые модели их носовых ходов. Компьютерное моделирование позволило установить: чем больше нос у самца, тем ниже частота его крика.

Эти низкочастотные сигналы могут распространяться на расстояние до семи километров сквозь джунгли Борнео, где живут носачи. По звуку можно определить размеры и зрелость самца — важная информация для самок и потенциальных соперников.

"Мы рады обнаружить результаты, связывающие физические характеристики с голосовой коммуникацией и социальной эволюцией", — заявил профессор Такеши Нисимура, один из авторов исследования.

Природная реклама для самок

По словам исследователей, крупный нос действует как своеобразный усилитель, превращая крики в мощные акустические сигналы. Это помогает самкам ориентироваться на доминирующего самца, а другим самцам — держать конкурентов под контролем. Таким образом, внешняя "уродливость" становится эволюционным преимуществом.

Ранее предполагалось, что большой нос выполняет роль эхо-камеры для усиления звука. Новое исследование уточняет: форма носа напрямую связана с индивидуальной "подписью" голоса, которая позволяет идентифицировать каждого самца.

Взрослый против детёныша: сравнение

Учёные сравнили результаты томографии взрослого самца по кличке Джака и детёныша по имени Нико. У взрослого нос оказался заметно крупнее, и именно он производил низкочастотные вибрации. Ученые сделали вывод: развитие массивного наружного носа связано с половым созреванием и необходимо для демонстрации силы и зрелости.

Жизнь носачей: группы, вес и среда обитания

Обитают они только на Борнео, предпочитая мангровые заросли, болота и прибрежные леса.

Живут группами: один доминирующий самец и до семи самок с потомством.

Вес взрослого самца может достигать 22,5 кг, тогда как самки обычно в два раза меньше.

Характерная черта — только у самцов развивается "фирменный" нос, самки сохраняют более аккуратные черты.

Почему вид под угрозой

Несмотря на эволюционные преимущества, носачи считаются одним из самых уязвимых видов приматов. Их численность сокращается из-за:

вырубки тропических лесов под сельское хозяйство и плантации пальмового масла;

лесозаготовок и добычи полезных ископаемых;

строительства плотин и дорог, разрушающих среду обитания;

незаконной охоты ради мяса;

изменения климата и передачи болезней от человека.

Большой нос носача — вовсе не "уродство", а важный эволюционный инструмент. Он помогает самцам демонстрировать зрелость, устанавливать статус и общаться на огромные расстояния.

Уточнения

Носа́ч или обыкновенный носач, или кахау (лат. Nasalis larvatus) — вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян в составе семейства мартышковых.

