Почему у самцов носачей такие огромные носы: учёные раскрыли тайну самого уродливого животного

Носачей сложно перепутать с другими приматами: их отличает длинный мясистый нос, который у самцов достигает особенно внушительных размеров. Долгое время считалось, что такая особенность служит лишь показателем статуса и привлекательности для самок. Однако новое исследование показало: огромный нос выполняет и более сложные функции.
Учёные из Университета Осаки провели компьютерную томографию образцов носачей и создали трёхмерные цифровые модели их носовых ходов. Компьютерное моделирование позволило установить: чем больше нос у самца, тем ниже частота его крика.
Эти низкочастотные сигналы могут распространяться на расстояние до семи километров сквозь джунгли Борнео, где живут носачи. По звуку можно определить размеры и зрелость самца — важная информация для самок и потенциальных соперников.
"Мы рады обнаружить результаты, связывающие физические характеристики с голосовой коммуникацией и социальной эволюцией", — заявил профессор Такеши Нисимура, один из авторов исследования.
По словам исследователей, крупный нос действует как своеобразный усилитель, превращая крики в мощные акустические сигналы. Это помогает самкам ориентироваться на доминирующего самца, а другим самцам — держать конкурентов под контролем. Таким образом, внешняя "уродливость" становится эволюционным преимуществом.
Ранее предполагалось, что большой нос выполняет роль эхо-камеры для усиления звука. Новое исследование уточняет: форма носа напрямую связана с индивидуальной "подписью" голоса, которая позволяет идентифицировать каждого самца.
Учёные сравнили результаты томографии взрослого самца по кличке Джака и детёныша по имени Нико. У взрослого нос оказался заметно крупнее, и именно он производил низкочастотные вибрации. Ученые сделали вывод: развитие массивного наружного носа связано с половым созреванием и необходимо для демонстрации силы и зрелости.
Несмотря на эволюционные преимущества, носачи считаются одним из самых уязвимых видов приматов. Их численность сокращается из-за:
Большой нос носача — вовсе не "уродство", а важный эволюционный инструмент. Он помогает самцам демонстрировать зрелость, устанавливать статус и общаться на огромные расстояния.
Носа́ч или обыкновенный носач, или кахау (лат. Nasalis larvatus) — вид приматов из подсемейства тонкотелых обезьян в составе семейства мартышковых.
