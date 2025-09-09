Канадская Говядина весом в тонну: бык ростом с баскетболиста стал мировой сенсацией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:45
Зоосфера

Книга рекордов Гиннесса недавно зафиксировала нового титулованного чемпиона среди рогатого скота. Самым высоким быком в мире признан семилетний красавец по кличке Говядина (или по-английски Beef), который живёт на ферме в Канаде. Его рост — 1 метр 95 сантиметров, а вес перевалил за 1130 килограммов. Чтобы запечатлеть животное в полный рост, фотографам приходится отходить на несколько метров назад.

Коровы на пастбище
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коровы на пастбище

"Мы ожидали увидеть крупное животное, но когда оказались рядом, поняли — это настоящий гигант", — признался представитель Книги рекордов Гиннесса.

История встречи: любовь с первого взгляда

Хозяйка Говядины, канадка Жасмин Энц, познакомилась с ним совершенно случайно. Она искала быка, подходящего для верховой езды, и однажды увидела этого телёнка. С первого взгляда стало ясно — это именно тот, кого она искала. Женщина выкупила животное и увезла к себе на ферму.

Сначала всё шло по плану: к двум годам Биф (так его ещё называют) начал привыкать к седлу и демонстрировал неплохие способности. Но одно лето оказалось переломным: бык получил травму и на время выпал из тренировок. За этот период он вырос настолько, что стандартные седла стали ему малы. Заказать специальное оказалось невозможно — просто не нашлось мастера, готового изготовить такую конструкцию. Так Говядина так и не стал верховым, но зато сохранил лёгкий нрав и обрёл статус счастливого любимца.

Чем питается рекордсмен

Рацион гиганта прост и традиционен: он ест только траву. В месяц ему требуется не меньше 45 килограммов люцерны, но это лишь базовая норма. Большую часть времени бык проводит на свободном выпасе, где с аппетитом поедает всё, что найдёт. При этом он остаётся здоровым, активным и удивительно жизнерадостным.

Характер и привычки

Несмотря на свои внушительные размеры, Говядина известен мягким характером. Он любит, когда хозяйка чешет его за ушами, с удовольствием принимает тыкву в качестве угощения и даже позволяет Жасмин прокатиться верхом без седла.

"Он огромный, но в душе настоящий добряк. Я доверяю ему полностью и знаю, что он никогда не причинит мне вреда", — поделилась хозяйка Жасмин Энц.

Почему кличка Говядина

Название для такого великана выбрано без особых выдумок. Жасмин решила дать питомцу прозвище Beef — "Говядина". Ироничное имя ещё сильнее подчёркивает контраст между его массивным телом и добродушным нравом.

Когда рекорд — не только цифры

История Говядины напоминает: даже самые обычные домашние животные могут стать легендами. Его размеры сделали его мировой знаменитостью, но для хозяйки он остаётся верным и ласковым другом. В Канаде бык живёт в комфортных условиях, свободно гуляет по пастбищу и наслаждается жизнью.

В то время как в некоторых странах таких животных ждёт тяжёлый труд, Говядина стал символом того, что даже самый крупный бык может прожить счастливую жизнь рядом с человеком, который видит в нём не рабочую силу, а настоящего компаньона.

Бык по кличке Говядина вошёл в историю не только благодаря своему рекордному росту, но и как пример того, что доброта и доверие не зависят от размеров. Его история — доказательство: даже животные, которых мы привыкли считать "рабочими", способны стать полноправными членами семьи.

Уточнения

Домашний бык - парнокопытное домашнее жвачное животное семейства полорогие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
