Прыгнуть можно, парить нельзя: зачем курице крылья, если она всё равно падает, как кирпич

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Курица — птица с крыльями и перьями. Логично предположить, что она должна уметь летать. Но стоит понаблюдать за дворовыми курами, и иллюзия рушится: их "взлёт" больше похож на короткий прыжок с размахиванием крыльями, чем на настоящий полёт. Отсюда и вопрос: если тренировать птицу, можно ли научить её летать?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Курица в прыжке

Истоки проблемы: эволюция и селекция

Предки современных кур жили ещё в юрском периоде. Эти пернатые динозавры постепенно превратились в птиц, а затем были одомашнены человеком. Когда люди перешли от охоты к земледелию и скотоводству, они начали разводить кур ради мяса, позже — и яиц. В течение тысячелетий селекция шла не в сторону сохранения способности к полёту, а ради продуктивности.

В итоге современные куры:

весят больше (в среднем около 3 килограммов у взрослой особи);

имеют массивные грудные мышцы, но они не развиты для полёта;

обладают относительно маленькими крыльями по сравнению с телом.

Все эти факторы сделали птицу наземной. Курица может подпрыгнуть на 1-1,5 метра или спланировать вниз с насеста, но полноценный полёт для неё невозможен.

Почему обучение не работает

Многие владельцы знают, что курицу можно дрессировать: она запоминает простые маршруты, умеет отличать цвета и даже выполнять несложные задания в обмен на лакомство. Это говорит о том, что птица умна и способна к обучению. Но полёт — не тот навык, который можно развить тренировками. Здесь играет роль анатомия.

Для сравнения: перелётные птицы с аналогичным весом имеют размах крыльев более двух метров. У кур такого запаса нет, поэтому никакие тренировки не сделают их воздушными акробатами.

Какие куры всё же могут немного летать

Несмотря на общую тенденцию, некоторые породы сохранили частично выраженные способности к полёту. Чаще всего это декоративные или карликовые разновидности. Благодаря меньшему весу они способны удерживать себя в воздухе чуть дольше.

Среди таких пород:

гамбургские карликовые;

себрайтские;

серамаские;

арденнские карликовые.

Эти птицы способны взлетать до двух метров и пролетать на несколько метров вперёд. Однако их полёт скорее напоминает длинный прыжок с планированием, чем настоящее парение.

Для чего курам нужны крылья

Хотя полёт для кур остался в прошлом, крылья и перья продолжают выполнять множество функций:

Терморегуляция: перья помогают сохранять тепло зимой и защищают от дождя.

перья помогают сохранять тепло зимой и защищают от дождя. Размножение: яркое оперение самцов и ухоженные перья самок влияют на выбор партнёра.

яркое оперение самцов и ухоженные перья самок влияют на выбор партнёра. Забота о потомстве: наседка укрывает цыплят под крыльями, создавая им защиту.

наседка укрывает цыплят под крыльями, создавая им защиту. Баланс и движение: крылья помогают удерживать равновесие на насесте или при резком прыжке.

крылья помогают удерживать равновесие на насесте или при резком прыжке. Коммуникация: взмахами крыльев курица может демонстрировать агрессию или защищаться от врагов.

Другие птицы, которые не умеют летать

Куры — не единственные представители класса птиц, утратившие способность к полёту. В эволюции это случалось не раз:

страусы;

эму;

киви;

нанду;

пингвины.

Каждый из этих видов адаптировался к своим условиям. Например, пингвины обменяли полёт на умение плавать, а страусы и эму стали отличными бегунами.

Можно ли научить курицу летать

Ответ однозначен: нет. Даже если тренировать птицу, её тело не позволит ей освоить настоящий полёт. Слишком маленькие крылья, слишком тяжёлое тело и особое строение скелета лишают кур этой возможности. Но крылья и перья не стали бесполезными — они продолжают играть ключевую роль в жизни птицы.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица - самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

