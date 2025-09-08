Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу
Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая
Незаметная плёнка на фарах может стоить вам прав: штраф покажется мелочью
Стройность без мучений: 5 секретов питания, которые работают лучше диет
Шок для кофеманов: почему овсяное молоко может быть опаснее сахара
Сны-предупреждения: 7 ночных образов, за которыми может скрываться болезнь или тревога
Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было

Прыгнуть можно, парить нельзя: зачем курице крылья, если она всё равно падает, как кирпич

4:04
Зоосфера

Курица — птица с крыльями и перьями. Логично предположить, что она должна уметь летать. Но стоит понаблюдать за дворовыми курами, и иллюзия рушится: их "взлёт" больше похож на короткий прыжок с размахиванием крыльями, чем на настоящий полёт. Отсюда и вопрос: если тренировать птицу, можно ли научить её летать?

Курица в прыжке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Курица в прыжке

Истоки проблемы: эволюция и селекция

Предки современных кур жили ещё в юрском периоде. Эти пернатые динозавры постепенно превратились в птиц, а затем были одомашнены человеком. Когда люди перешли от охоты к земледелию и скотоводству, они начали разводить кур ради мяса, позже — и яиц. В течение тысячелетий селекция шла не в сторону сохранения способности к полёту, а ради продуктивности.

В итоге современные куры:

  • весят больше (в среднем около 3 килограммов у взрослой особи);
  • имеют массивные грудные мышцы, но они не развиты для полёта;
  • обладают относительно маленькими крыльями по сравнению с телом.

Все эти факторы сделали птицу наземной. Курица может подпрыгнуть на 1-1,5 метра или спланировать вниз с насеста, но полноценный полёт для неё невозможен.

Почему обучение не работает

Многие владельцы знают, что курицу можно дрессировать: она запоминает простые маршруты, умеет отличать цвета и даже выполнять несложные задания в обмен на лакомство. Это говорит о том, что птица умна и способна к обучению. Но полёт — не тот навык, который можно развить тренировками. Здесь играет роль анатомия.

  • Для сравнения: перелётные птицы с аналогичным весом имеют размах крыльев более двух метров. У кур такого запаса нет, поэтому никакие тренировки не сделают их воздушными акробатами.

Какие куры всё же могут немного летать

Несмотря на общую тенденцию, некоторые породы сохранили частично выраженные способности к полёту. Чаще всего это декоративные или карликовые разновидности. Благодаря меньшему весу они способны удерживать себя в воздухе чуть дольше.

Среди таких пород:

  • гамбургские карликовые;
  • себрайтские;
  • серамаские;
  • арденнские карликовые.

Эти птицы способны взлетать до двух метров и пролетать на несколько метров вперёд. Однако их полёт скорее напоминает длинный прыжок с планированием, чем настоящее парение.

Для чего курам нужны крылья

Хотя полёт для кур остался в прошлом, крылья и перья продолжают выполнять множество функций:

  • Терморегуляция: перья помогают сохранять тепло зимой и защищают от дождя.
  • Размножение: яркое оперение самцов и ухоженные перья самок влияют на выбор партнёра.
  • Забота о потомстве: наседка укрывает цыплят под крыльями, создавая им защиту.
  • Баланс и движение: крылья помогают удерживать равновесие на насесте или при резком прыжке.
  • Коммуникация: взмахами крыльев курица может демонстрировать агрессию или защищаться от врагов.

Другие птицы, которые не умеют летать

Куры — не единственные представители класса птиц, утратившие способность к полёту. В эволюции это случалось не раз:

  • страусы;
  • эму;
  • киви;
  • нанду;
  • пингвины.

Каждый из этих видов адаптировался к своим условиям. Например, пингвины обменяли полёт на умение плавать, а страусы и эму стали отличными бегунами.

Можно ли научить курицу летать

Ответ однозначен: нет. Даже если тренировать птицу, её тело не позволит ей освоить настоящий полёт. Слишком маленькие крылья, слишком тяжёлое тело и особое строение скелета лишают кур этой возможности. Но крылья и перья не стали бесполезными — они продолжают играть ключевую роль в жизни птицы.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица - самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Экономика и бизнес
Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Сны-предупреждения: 7 ночных образов, за которыми может скрываться болезнь или тревога
Вылейте это в слив раковины: засор исчезнет, как будто его там и не было
Хищник длиной с поезд: на Урале нашли след гигантского кита-убийцы возрастом 37 млн лет
Прыгнуть можно, парить нельзя: зачем курице крылья, если она всё равно падает, как кирпич
В Евросоюзе заговорили о санкциях против Китая за покупку нефти и газа в России
Дубайский скандал Меладзе: что теперь происходит с карьерой его жены Альбины Джанабаевой
От Чёрного моря к Красному: египетский перевозчик впервые вошёл в международное расписание Сочи
Ломка без конфет: почему резкий отказ от сладкого похож на зависимость
Тело помнит каждую тренировку: скрытый механизм, который облегчает путь к результатам
Прикипевшее колесо не сдаётся даже после ударов: рабочие способы без сервиса и специнструментов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.