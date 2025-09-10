Щебет превратился в шифр: птичье пение оказалось ближе к человеческой речи, чем мы думали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:43
Зоосфера

Пение птиц нередко кажется хаотичным, но недавние исследования показывают: за этими звуками могут скрываться закономерности, напоминающие правила человеческого языка. Уже несколько десятилетий учёные используют птиц в качестве модели для понимания того, как люди осваивают речь и передают её из поколения в поколение.

Стая журавлей на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стая журавлей на закате

Язык нот и трелей

Чтобы разобраться, как устроено птичье пение, важно различать его элементы. Ноты — это отдельные звуки, разделённые короткими паузами. Фразы складываются из нескольких нот и всегда звучат вместе. Крики, как правило, врождённые и короткие, тогда как песни — это выученные комбинации нот и фраз. Иногда встречаются серии — повторяющиеся крики или песни с более длинными паузами между ними.

Именно в такой структуре исследователи и ищут следы языковых закономерностей. Главный кандидат — закон сокращения Ципфа (Zipf's Law of Abbreviation, ZLA). Он утверждает, что часто используемые слова или звуки короче редких.

Проверка закона Ципфа

Международная команда, в том числе Ребекка Льюис из Манчестерского университета, применила новый подход: они создали пакет R под названием ZLAvian и изучили записи песен семи видов птиц из 11 популяций, собранные в Bird-DB.

Результаты оказались неоднозначными. В целом прослеживалась тенденция: более короткие звуки встречались чаще. Но на уровне отдельных особей явные признаки ZLA были обнаружены лишь у одной из одиннадцати.

Главная трудность — ограниченный набор звуков у птиц по сравнению с человеческой речью. Кроме того, птицы чаще копируют чужие песни, чем придумывают новые, что усложняет поиск универсальных закономерностей.

Несовпадающие результаты

Попытки подтвердить ZLA в птичьих песнях предпринимались и раньше. Ещё 30 лет назад исследователи заметили, что черношапочные гаички чаще издают короткие серии, но это не соответствовало закону Ципфа. Позднее у воронов признаки ZLA не нашли, а у африканских пингвинов, напротив, более короткие звуки встречались чаще.

Недавние данные тоже противоречивы: у домашних яванских воробьёв закономерности не выявили, тогда как у диких зябликов они наблюдались. Всё это говорит о том, что универсального правила для птиц пока нет.

Принцип наименьших усилий

Человеческий язык демонстрирует закон сокращения стабильно: люди стремятся к минимальным усилиям, укорачивая слова без потери смысла — "телевидение" и "ТВ" означают одно и то же.

У птиц ситуация иная. Звук, пусть и короткий, может содержать важный сигнал для выбора партнёра. Даже небольшое искажение способно изменить смысл и повлиять на восприятие. Именно эта чувствительность делает принцип Ципфа менее применимым к птицам.

Перспективы исследований

Хотя признаки ZLA иногда проявляются у отдельных видов или популяций, об универсальности говорить рано. Для окончательных выводов нужны более обширные базы данных и разнообразные выборки.

Птичий язык остаётся сложной системой, в которой правила человеческой речи проявляются лишь частично. Это подчеркивает: сравнение разных форм коммуникации важно, но прямые аналогии не всегда работают.

Уточнения

Пти́цы - группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса. Хорошо обособлена от остальных групп современных животных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
