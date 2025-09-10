Китовая акула теряет силу: крупнейшая рыба планеты оказалась на грани исчезновения

Зоосфера

Китовая акула — крупнейшая рыба планеты. Её величественные движения и спокойный нрав сделали её символом загадочного океана. Но за образом мирного гиганта скрывается суровая реальность: численность этих животных стремительно падает, а биология не позволяет популяциям быстро восстанавливаться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Китовая акула в океане

Популяция под угрозой

За последние 75 лет китовых акул стало меньше более чем наполовину. В Индо-Тихоокеанском регионе падение особенно заметно. Главные причины — охота, разрушение мест обитания, запутывание в сетях и столкновения с судами. Учитывая, что половозрелости они достигают лишь к 30 годам, восстановление идёт крайне медленно.

Крупные виды всегда уязвимы: они медленно растут, поздно размножаются и производят немного потомства. Исчезновение таких гигантов бьёт не только по виду, но и по всей морской экосистеме.

Следы человека

Исследования в Западном Папуа показали: 62 % китовых акул имеют шрамы или травмы.

"Мы обнаружили, что шрамы и травмы в основном были вызваны антропогенными причинами, такими как столкновения с "баганами" и экскурсионными судами", — сообщил доктор из Индонезийского института пластиножаберных Эди Сетьяван.

Большинство повреждений оказались поверхностными, но именно концентрация человеческой активности в местах кормёжки увеличивает риск травм.

Наблюдения в Индонезии

С 2010 по 2023 годы учёные изучали китовых акул в заливах Чендравасих, Каймана, Раджа-Ампат и Факфак. По рисунку пятен удалось идентифицировать 268 особей, в основном молодых самцов длиной 4-5 метров. Многие акулы возвращались к исследователям не раз, а одну видели 34 раза за три года.

Такая избирательность подтверждает экологическую закономерность: молодые остаются в богатых пищей прибрежных водах, а взрослые и самки уходят вглубь океана.

Опасность для популяции

Из 206 акул со шрамами более 80 % пострадали из-за людей. Даже если травмы не смертельны, их накопление снижает выносливость и заставляет животных менять поведение, избегать ключевых мест кормёжки. Со временем это меняет структуру популяции.

"Наши собственные данные спутникового слежения также показывают, что самки и взрослые особи часто используют глубоководные объекты, такие как каньоны и подводные горы", — сказал Мохамад Икбал Хервата Путра.

Такая сегрегация полов характерна для морских животных: она снижает конкуренцию и повышает устойчивость вида.

Туризм: польза и угроза

Китовые акулы становятся объектом экотуризма: они возвращаются в одни и те же места, и это привлекает путешественников.

"Китовые акулы в заливах Чендравасих и Тритон (Каймана) часто возвращаются в одни и те же места, что указывает на то, что их следует рассматривать как ценный туристический ресурс", — добавил доктор из Rewild Марк Эрдманн.

Но чрезмерное внимание людей повышает риск травм и стресс для животных.

Малые меры — большой эффект

Учёные считают, что даже простые изменения могут снизить опасность. Например, убрать острые элементы с рыболовных платформ.

"Мы намерены сотрудничать с органами управления морскими заповедниками, чтобы разработать правила, требующие внесения небольших изменений в баганы", — сказал Эрдманн.

Даже минимальные меры способны уменьшить травматизм и дать шанс виду на восстановление. Защита китовых акул — это не только сохранение одного вида, но и забота о здоровье всего океана.

Уточнения

Кито́вая аку́ла - крупная пелагическая акула из семейства ринкодонтовых, или китовых акул отряда воббегонгообразных.

