Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Седина смеётся над возрастом: как один цвет превращает её в оружие красоты
Декор или приговор: этот подвесной акцент делает квартиру теснее и превращает уют в ловушку
Обычные продукты незаметно влияют на фигуру: именно они решают, где откладывается жир
Редчайшие кузова и старые номера — машины, в которых хранятся семейные истории: покупка, которая может превратиться в вечную реставрацию
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет

Зевота кошки рядом с хозяином: сигнал любви или скрытая угроза

1:49
Зоосфера

Зевота у домашних животных часто вызывает улыбку у хозяев, но за этим простым действием скрывается важный сигнал. И если речь идёт о кошке, то её зевание в присутствии человека имеет особое значение.

Кошка и ладонь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Кошка и ладонь

Что означает зевота у кошки

Кошка не станет широко раскрывать пасть и демонстрировать расслабленность рядом с тем, кого боится или кому не доверяет. Зевота у пушистого питомца — знак спокойствия и безопасности. Такое поведение указывает на то, что животное чувствует себя комфортно, не испытывает стресса и готово полностью расслабиться.

Фактически кошка демонстрирует хозяину доверие. Если питомец зевает рядом, значит, рядом с вами он ощущает ту же защищённость, что и на любимом мягком пледе или в укромном уголке дома.

Почему это хороший признак

Когда кошка позволяет себе проявить такую уязвимость, это показатель привязанности. Животное словно говорит: рядом с вами можно быть собой. Для владельца такой жест — важный маркер того, что питомец воспринимает его не просто как кормильца, а как надёжного спутника и защитника.

Чем отличается зевота у собак

У собак значение этого жеста иное. Чаще всего зевота у пса является признаком стресса. Она появляется в моменты волнения, например, при визите к ветеринару или встрече с незнакомыми людьми. В таких случаях зевота выполняет роль своеобразного "клапана" для снятия напряжения.

Однако не стоит спешить с выводами. Иногда собака зевает по естественным причинам — от усталости или желания поспать. Поэтому важно учитывать ситуацию и сопутствующее поведение питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Домашние животные
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираньям
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Авто
Весь мир ездит на 12 вольтах: инженеры объяснили, откуда взялся стандарт батарей
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Последние материалы
Волшебство на сковороде: превращаем мясо в кляре в кулинарный шедевр за считанные минуты
Эмоции на замке, кошелёк нараспашку: новые стереотипы о русских, которые сводят европейцев с ума
Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений
Редкие металлы станут ключом: Россия строит технологический суверенитет
Этот спорт придумал гений: как силовая йога оказалась эффективнее тренажёров
Водород из глубин Земли может обнулить нефть и газ, открыв путь к новой эре энергетики
Спор о здоровье Юрия Антонова: директор певца обрушился с руганью на журналистов
Йога, которая разогревает тело и успокаивает ум: как виньяса меняет привычное понимание практики
Луковицы, которые спасут весну от серости: сажать их нужно прямо сейчас
Автомобиль, на котором ездили Том Круз и Дастин Хоффман — кто купит кусок киноистории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.