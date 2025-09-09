Северные моря породили монстра: медуза-гигант превращает океан в ловушку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Зоосфера

Волосистая цианея, или медуза львиная грива, — одно из самых впечатляющих созданий холодных морей. Её размеры сопоставимы с многоэтажным домом, а щупальца могут достигать длины более 36 метров, что делает её длиннее даже синего кита.

Волосистая цианея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волосистая цианея

Гигант среди медуз

Львиная грива вырастает настолько огромной благодаря сочетанию нескольких факторов. Во-первых, холодные воды северных морей замедляют рост, но продлевают жизнь, и за это время медуза успевает вырасти в десятки раз больше своих тропических сородичей. Во-вторых, у цианеи нет генетического ограничения роста: она увеличивается в размерах всю жизнь.

Лёгкость и красота

На 98% медуза состоит из воды, поэтому даже при гигантских размерах остаётся почти невесомой. Её купол переливается красными и жёлтыми оттенками, а многочисленные тонкие щупальца создают образ огненной гривы, давшей ей название.

Манера охоты

Огромная медуза не преследует добычу. Она дрейфует в верхних слоях моря, раскинув десятки метров щупалец. Каждое из них оснащено стрекательными клетками, работающими по принципу гарпуна: при малейшем прикосновении выстреливает жало с токсином. Яд парализует мелких рыб, ракообразных и даже других медуз, после чего жертва перемещается в купол для переваривания.

Хищник и убежище

Несмотря на опасность, некоторые мелкие рыбки используют цианею как защиту и источник пищи. Они прячутся под куполом, спасаясь от хищников, и доедают остатки трапезы гиганта.

Влияние на человека

Для человека встреча с этой медузой не смертельна. Контакт с её щупальцами может вызвать ожог кожи, сыпь или аллергическую реакцию, но не более того. Опаснее всего столкновение с выброшенными на берег медузами: даже мёртвые щупальца сохраняют жгучие свойства. Известен случай, когда от одной выброшенной цианеи в США пострадало около 150 человек.

Символ океанической мощи

Волосистая цианея — живое напоминание о величии и загадочности океана. Это существо сочетает хрупкость и смертельную силу, прозрачность и яркие краски. Наблюдать за ним лучше всего на безопасном расстоянии, воспринимая как произведение искусства природы.

Уточнения

Меду́за или медузоидное поколе́ние (греч. μέδουσα), — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
