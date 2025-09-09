Гены лошадей раскрывают тайну: как дикие животные стали послушными спутниками людей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

История приручения лошади и превращения её в надёжного спутника человека записана в генах этих животных. Новое исследование позволило проследить геном древних лошадей на протяжении тысячелетий и выявить, какие изменения сделали их спокойными, выносливыми и способными переносить тяжёлые нагрузки.

Гармония с лошадью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гармония с лошадью

Первым делом — характер

Учёные проанализировали ДНК лошадей разных эпох и выявили 266 маркеров, связанных с поведением и телосложением. Выяснилось, что ранние заводчики прежде всего отбирали животных по темпераменту. Это было логично: управлять крупным и пугливым животным крайне сложно. Только после закрепления спокойного нрава акцент сместился на физические качества — силу, выносливость и устойчивость к нагрузке.

Один из важных генов — ZFPM1, связанный с поведением, подвергся положительному отбору около 5000 лет назад. Именно тогда начали формироваться линии лошадей, отличающихся большей послушностью.

Ген, отвечающий за верховую езду

Ключевым открытием стало выявление региона GSDMC, связанного с анатомией позвоночника, координацией движений и мышечной силой. Примерно 4750 лет назад этот ген начал активно отбираться, а к 4150 годам назад его вариации стали массовыми у домашних лошадей.

Эти изменения обеспечили более прочную и прямую спину, улучшенную координацию и силу. Именно такие качества были необходимы, чтобы животное могло безопасно переносить вес всадника и двигаться на большие расстояния по пересечённой местности.

От бронзового века к железному

Со временем приоритеты изменились. Если на ранних этапах важнее был характер, то начиная с железного века акцент сместился на физические качества — рост и силу. Это совпало с распространением кавалерии и тяжёлого вооружения. Более крупные и мощные лошади лучше подходили для военных нужд.

Лошади и цивилизация

Домашние лошади радикально изменили человеческую историю. Они стали главным средством передвижения, тянули повозки и плуги, связывали далекие регионы торговыми путями. Их использование дало группам, обладавшим такими животными, серьёзное преимущество в передвижении, войнах и хозяйстве.

Новый фокус исследований

Исследователи отмечают, что до конца не ясно, какая именно культура впервые сделала верховую езду приоритетом. Генетические данные позволяют выделить временные рамки, но не указывают на конкретные народы.

В дальнейшем предстоит изучить, какие варианты гена GSDMC наиболее важны и как они проявляются у современных лошадей. Это поможет понять, каким образом генетика влияет на движения и здоровье животных, а также позволит выработать более этичные методы разведения, где учитываются не только рабочие качества, но и благополучие самих лошадей.

Уточнения

Ло́шади - единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
