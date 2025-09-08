Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой
Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно
Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе
Парадокс похудения: почему сентябрь круче января для старта к идеальной фигуре
Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация
Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности
Хотели выиграть время — проиграли деньги: 5 шагов перед поездкой на машине, которые экономят тысячи
Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей
Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания

Еда с вашего стола — яд для собаки: 4 продукта, которые могут убить питомца за несколько часов

2:26
Зоосфера

Многие продукты, которые мы считаем вкусными и полезными, для собак могут оказаться смертельно опасными. Из-за неосведомлённости хозяева иногда делятся с питомцем едой "со стола", не задумываясь о последствиях. Но такая беспечность способна обернуться серьёзными проблемами со здоровьем четвероногого друга.

собака ест ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака ест ночью

Самые опасные продукты для собак

Шоколад

Собакам категорически противопоказан шоколад. Чем выше содержание какао, тем опаснее продукт. Вещество теобромин, содержащееся в какао-бобах, вызывает у животных тяжёлые отравления, а иногда и летальный исход. Даже небольшое количество шоколада может привести к судорогам, учащённому сердцебиению и нарушению работы нервной системы.

Эксперты подчёркивают: если собака съела шоколад, нужно как можно скорее обратиться к ветеринару, так как реакция организма может быть непредсказуемой.

Лук и чеснок

Для человека эти овощи полезны, но собакам они вредят в любой форме — как в сыром, так и в приготовленном виде. Лук и чеснок разрушают эритроциты, вызывая анемию и общую слабость организма.

Специи

Приправы, столь привычные для наших блюд, могут быть крайне токсичны для питомцев. Попытка попробовать еду, щедро сдобренную специями, часто заканчивается тяжёлым отравлением. Поэтому готовые блюда нужно держать подальше от собаки.

Виноград и изюм

Один из самых опасных продуктов для собак. Даже небольшая горсть способна привести к тяжёлой почечной недостаточности. Причём точная доза, опасная для конкретного животного, неизвестна, поэтому лучше полностью исключить виноград и изюм из зоны доступа питомца.

Как действовать хозяину

Если собака случайно съела что-то из перечисленного, важно не ждать проявления симптомов, а срочно обращаться к ветеринару. Быстрая реакция может спасти жизнь.

Безопасность прежде всего

Любовь к питомцу проявляется не только в заботе и играх, но и в строгом контроле за его рационом. Держите опасные продукты подальше и не позволяйте собаке лакомиться человеческой едой, даже если она очень просит. Так вы убережёте её от лишних рисков и сохраните здоровье на долгие годы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Красота и стиль
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Маринованные огурцы с луком и перцем: закуска, которая спасает любой стол зимой
Гости подумают, что у вас убирается домработница: как обустроить квартиру так, чтобы она всегда выглядела опрятно
Путешествие против аренды: поездки в 14 стран оказались дешевле съёмной квартиры в Лос-Анджелесе
Еда с вашего стола — яд для собаки: 4 продукта, которые могут убить питомца за несколько часов
Парадокс похудения: почему сентябрь круче января для старта к идеальной фигуре
Росатом уходит в электромобили и ветер: зачем ядерному гиганту диверсификация
Не машина времени, но её предчувствие: учёные показали кристалл, который хранит ритм вечности
Хотели выиграть время — проиграли деньги: 5 шагов перед поездкой на машине, которые экономят тысячи
Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей
Темный контур и блеск — макияж губ из 90-х снова в центре внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.