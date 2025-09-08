Пока вы наслаждаетесь ароматом, питомец страдает: эти запахи для собаки равносильны газовой атаке

Собаки видят мир прежде всего носом. Их обоняние в тысячи раз чувствительнее человеческого, поэтому то, что для нас едва уловимо, для них превращается в мощный раздражитель. Мы часто не задумываемся, что привычные ароматы в доме могут доставлять питомцу дискомфорт и даже вызывать стресс.
Некоторые ароматы, которые кажутся человеку приятными или привычными, для собаки могут быть настоящим испытанием:
Наблюдайте за поведением. Если собака фыркает, трёт лапой нос, чихает, отворачивается, старается выйти из комнаты или у неё слезятся глаза, это прямые сигналы: аромат ей неприятен. Игнорировать их нельзя.
Постоянное воздействие сильных ароматов вызывает стресс, снижает иммунитет и даже может повлиять на характер животного. Раздражённая собака становится беспокойной, хуже идёт на контакт и чаще проявляет тревожное поведение.
Собаки доверяют нам свой комфорт и безопасность. И иногда достаточно простой замены освежителя или отказа от агрессивной бытовой химии, чтобы жизнь питомца стала намного спокойнее и счастливее.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
