Динозавры могут подвинуться: названо самое тяжёлое существо, когда-либо жившее на Земле

Среди всех существ, когда-либо живших на Земле, абсолютным чемпионом по массе стал не слон и даже не гигантские динозавры. Первенство принадлежит обитателю океанов — синему киту (Balaenoptera musculus).

Настоящий гигант океана

Размеры синего кита поражают воображение. Взрослые особи достигают длины до 30 метров — это сопоставимо с длиной стандартной баскетбольной площадки. Но ещё более впечатляет вес: в среднем 130-150 тонн, а отдельные гиганты могут достигать 180 тонн. Чтобы представить масштаб, стоит вспомнить, что масса такого кита равна весу примерно 50 больших внедорожников.

Даже отдельные части его тела поражают. Язык весит около 4 тонн — столько же, сколько взрослый африканский слон. Сердце размером с небольшой автомобиль и весит около 700 килограммов. Главная артерия настолько широка, что в ней мог бы проплыть ребёнок.

Детёныши-рекордсмены

Даже новорождённые синие киты производят впечатление. При рождении они весят 2-3 тонны и ежедневно прибавляют до 100 килограммов благодаря питательному материнскому молоку.

Секреты гигантизма

Главная причина, позволяющая синему киту достигать таких масштабов, — жизнь в водной среде, где тело поддерживается водой, а также уникальная диета. Эти киты относятся к усатым и питаются не охотой, а фильтрацией воды. Они захватывают до 100 тонн воды за раз и отфильтровывают несколько тонн крошечных рачков — криля.

Огромное тело, до трети массы которого составляет жир, выполняет роль запаса энергии и обеспечивает плавучесть.

Удивительные особенности

Несмотря на размеры, синие киты — мирные создания. Их сердце на поверхности бьётся всего 5-10 раз в минуту, а на глубине сокращается всего дважды в минуту. Хвостовой плавник по размаху сравним с крылом небольшого самолёта, что делает их движения плавными и мощными одновременно.

Символ могущества природы

Сегодня увидеть синего кита — редкая удача. Эти животные находятся под угрозой исчезновения, и каждая встреча с ними напоминает о хрупкости океанской жизни. Но само их существование остаётся живым свидетельством силы и величия природы, рядом с которым даже могучие слоны кажутся миниатюрными.

Си́ний кит (также голубо́й кит, или си́ний полоса́тик, или голубо́й полоса́тик, у китобоев — английское блюва́л; лат. Balaenóptera músculus) — морское млекопитающее из инфраотряда китообразных, относящееся к семейству полосатиковых парвотряда усатых китов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
