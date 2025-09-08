У жирафов есть свой секретный чат: они ведут переговоры, которые человек никогда не услышит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:19
Зоосфера

Жирафы поражают не только своим ростом и грацией, но и необычным способом общения. Среди крупных животных они по праву считаются "молчаливыми великанами": услышать их голос человеку почти невозможно.

Жираф
Фото: commons.wikimedia.org by Rufus46, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жираф

Почему жирафы кажутся беззвучными

В отличие от многих других копытных, жирафы не издают громких криков или рёва. Даже детёныши зовут мать едва слышным звуком, чаще полагаясь на зрение и близость. Редкие фырканья или мычание настолько тихие, что в дикой природе их почти невозможно заметить.

Анатомия также играет роль: длинная шея и особое строение гортани не способствуют громкой вокализации. У жирафов просто нет физиологической возможности издавать сильные звуки.

Инфразвуковое общение

Главный способ коммуникации жирафов — инфразвук. Это низкочастотные вибрации ниже 20 Гц, которые человек не способен услышать без специальной техники. Такие сигналы распространяются на большие расстояния не только по воздуху, но и по земле. Благодаря этому животные могут общаться, оставаясь почти полностью бесшумными для нашего слуха.

"Основной способ общения жирафов — инфразвук", — сообщает корреспондент Белновости.

Бесшумное передвижение

Даже шаги жирафа удивительно тихие. Несмотря на огромный вес, мягкие подушечки на ступнях гасят звук, позволяя животным двигаться почти бесшумно по саванне.

Эволюционное значение тишины

Молчаливость жирафов — важная стратегия выживания. В открытых пространствах саванны громкие крики только выдали бы их хищникам. Тишина помогает оставаться незаметными, а инфразвуковая связь позволяет стаду координировать действия без привлечения лишнего внимания.

Урок природы

Наблюдая за жирафами, человек чаще видит их молчаливое величие, чем слышит их общение. Для нас их мир остаётся загадкой, но он доказывает: громкость вовсе не обязательна для успешного существования. В случае жирафов именно тишина стала эволюционным шедевром, позволяющим жить и выживать в условиях дикой природы.

Уточнения

Жира́ф (лат. Giraffa camelopardalis; от араб. زرافةзарафа) — парнокопытное млекопитающее из семейства жирафовых. Самое высокое наземное животное планеты.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
