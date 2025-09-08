Золотистые, с корочкой и без капли лишнего жира: чебуреки, которые не стыдно подать даже президенту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Зоосфера

Мало какое блюдо вызывает столько споров о "правильном" рецепте, как чебуреки. Одни уверены, что успех зависит исключительно от теста, другие экспериментируют с начинкой, добавляя специи и необычные ингредиенты. Но есть одно простое правило, которое способно превратить обычные чебуреки в идеальные — и оно вовсе не связано с тестом.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

В чем секрет "пузырчатых" чебуреков

Многие хозяйки ищут магическую формулу теста: одни кладут в него молоко, другие — соду, третьи добавляют немного спирта, чтобы добиться той самой пузырчатой структуры. Однако главный секрет на самом деле заключается не в составе теста, а в правильной жарке. Именно она делает чебуреки аппетитными и хрустящими.

Как правильно жарить чебуреки

Чтобы получить нужный результат, важно соблюдать несколько условий:

  1. Сковорода должна быть хорошо разогрета. Если масло недостаточно горячее, тесто получится вялым и жирным.

  2. Во время жарки чебуреки нужно поливать раскалённым маслом сверху. Это позволяет тесту вздуваться и образовывать характерные пузырьки.

  3. Оптимальное время приготовления — около пяти минут. Если держать дольше, чебуреки пересохнут и быстро зачерствеют после остывания.

  4. Готовые изделия нельзя выкладывать сразу на тарелку. Лучше использовать решётку или бумажные полотенца: так лишний жир стечёт или впитается, а корочка останется хрустящей.

Маленькие хитрости для идеального результата

  • Если любите особенно тонкие и хрустящие чебуреки, раскатывайте тесто максимально равномерно.
  • Используйте достаточное количество масла — экономия здесь играет против качества.
  • Для сохранения вкуса и текстуры не накрывайте готовые чебуреки крышкой: под паром они потеряют хруст.

Именно жарка, а не добавки в тесто, делает чебуреки такими, какими мы привыкли их видеть: золотистыми, пузырчатыми и хрустящими. Поэтому, если хотите добиться идеального результата, достаточно соблюдать простые правила приготовления.

Уточнения

Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy - сырой [относится к начинке], börek - пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
