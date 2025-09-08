Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заброшенный прибор из 2000-х возвращается: он делает тонкие волосы гуще без салона
Ручная стирка без лишних усилий: как продлить жизнь вещам на годы
Трезвый, но пахнет перегаром: продукты, которые могут подставить водителя под лишение прав
Этот лайфхак делает начинку пиццы сочной, а корж — хрустящим, будто в лучшей пиццерии
Не выкидывайте урожай: лишние яблоки превращаются в удобрение — секрет, который экономит деньги
Секрет, которому два миллиарда лет: почему моря стали солёными, а реки остались пресными
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания

Аристократы не мяукают: как порода и характер влияют на разговорчивость вашего питомца

2:30
Зоосфера

Кошачье "мяу" — один из главных способов общения с человеком, но далеко не каждый питомец пользуется этим инструментом. Одни животные любят "разговаривать" и буквально сопровождают хозяина своими комментариями, другие же почти беззвучны. Причины такого поведения могут быть самыми разными — от индивидуальных особенностей до состояния здоровья.

Мяукающая кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мяукающая кошка

Почему не все кошки мяукают

Чаще всего "болтливыми" бывают котята. С самого раннего возраста они с помощью звуков показывают, что голодны, им страшно или нужно внимание. С взрослением потребность в постоянных голосовых сигналах уменьшается, и кошки становятся сдержаннее.

Многое зависит от характера: как и люди, одни животные эмоциональны, другие — более замкнуты. Кроме того, порода и особенности строения гортани напрямую влияют на то, насколько питомец склонен к мяуканью. Например, ориенталы и сиамские кошки известны своей "разговорчивостью", а британцы или мейн-куны чаще общаются жестами и взглядами.

"Беззвучное" мяуканье

Бывает, что кошка открывает рот, будто пытаясь что-то сказать, но звука не слышно. В таких случаях возможно, что животное издаёт звук на частоте, которую человеческое ухо не воспринимает. Это нормальное явление и не всегда связано с проблемами со здоровьем.

Когда стоит насторожиться

Если питомец внезапно перестал подавать голос, это повод присмотреться к его состоянию. Иногда молчание связано со стрессом или обидой: кошка может демонстративно игнорировать хозяина, не откликаться на имя и держаться в стороне. Но если изменений в обстановке не было, лучше показать животное ветеринару.

Тревожные признаки, при которых визит к врачу обязателен:

  • вялость;
  • потеря аппетита;
  • чихание или кашель;
  • затруднённое дыхание.

Такие симптомы могут указывать на заболевания верхних дыхательных путей или другие проблемы, требующие диагностики.

Что делать хозяину

Главное — внимательно наблюдать за поведением питомца и не сравнивать его с другими кошками. Для одних молчаливость — естественная черта, а для других — сигнал, что что-то пошло не так. Забота и своевременное внимание помогут сохранить здоровье и хорошее настроение любимца.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Секретное оружие против старения: вот как функциональные тренировки меняют тело после 35
Прихожая без хлама: этот предмет мебели стоит убрать отсюда немедленно
Брак с диагнозом: вместо жили долго и счастливо — общее расстройство: риски и секрет взаимопонимания
Сердце начнёт сдавать после сорока: простая привычка, которая отсрочит возрастные проблемы
Быстрый интернет дешевеет, а медленный — дорожает: как меняются тарифы в Башкирии
Панорамы Адриатики и реликвии христианства: где в Черногории пикник превращается в паломничество
13 кур и несколько котов: почему Михаил Ширвиндт оставил телевидение и уехал в деревню
Тренд с эффектом домино: одно поло — и тысячи инфлюэнсеров копируют друг друга
Новые камеры превращают трассы в прозрачный аквариум: нарушителям не скрыться
Вы сами превращаете кота в монстра: главная ошибка, из-за которой питомец вас тихо ненавидит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.