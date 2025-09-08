Аристократы не мяукают: как порода и характер влияют на разговорчивость вашего питомца

2:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачье "мяу" — один из главных способов общения с человеком, но далеко не каждый питомец пользуется этим инструментом. Одни животные любят "разговаривать" и буквально сопровождают хозяина своими комментариями, другие же почти беззвучны. Причины такого поведения могут быть самыми разными — от индивидуальных особенностей до состояния здоровья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мяукающая кошка

Почему не все кошки мяукают

Чаще всего "болтливыми" бывают котята. С самого раннего возраста они с помощью звуков показывают, что голодны, им страшно или нужно внимание. С взрослением потребность в постоянных голосовых сигналах уменьшается, и кошки становятся сдержаннее.

Многое зависит от характера: как и люди, одни животные эмоциональны, другие — более замкнуты. Кроме того, порода и особенности строения гортани напрямую влияют на то, насколько питомец склонен к мяуканью. Например, ориенталы и сиамские кошки известны своей "разговорчивостью", а британцы или мейн-куны чаще общаются жестами и взглядами.

"Беззвучное" мяуканье

Бывает, что кошка открывает рот, будто пытаясь что-то сказать, но звука не слышно. В таких случаях возможно, что животное издаёт звук на частоте, которую человеческое ухо не воспринимает. Это нормальное явление и не всегда связано с проблемами со здоровьем.

Когда стоит насторожиться

Если питомец внезапно перестал подавать голос, это повод присмотреться к его состоянию. Иногда молчание связано со стрессом или обидой: кошка может демонстративно игнорировать хозяина, не откликаться на имя и держаться в стороне. Но если изменений в обстановке не было, лучше показать животное ветеринару.

Тревожные признаки, при которых визит к врачу обязателен:

вялость;

потеря аппетита;

чихание или кашель;

затруднённое дыхание.

Такие симптомы могут указывать на заболевания верхних дыхательных путей или другие проблемы, требующие диагностики.

Что делать хозяину

Главное — внимательно наблюдать за поведением питомца и не сравнивать его с другими кошками. Для одних молчаливость — естественная черта, а для других — сигнал, что что-то пошло не так. Забота и своевременное внимание помогут сохранить здоровье и хорошее настроение любимца.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

