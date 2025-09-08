Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев

Рвота у собак и кошек — явление нередкое, и, пожалуй, не найдётся владельца, который не сталкивался бы с этим. Она неприятна, вызывает тревогу и панику: мысли сразу бегут к худшему — вирус, инородный предмет, отравление? Но чаще всего причина гораздо проще.
В большинстве случаев это не повод для паники, если рвота не сопровождается другими тревожными симптомами.
Обычно хозяева сразу предлагают животному миску воды. Но это может привести к повторной рвоте: желудок растягивается, и всё повторяется по кругу. Поэтому ветеринары советуют выдержать 1-2 часа, а потом дать немного воды — только на дне миски. Небольшое количество жидкости поможет избежать обезвоживания, но не перегрузит желудок.
Как отмечает ветеринар Крис Браун, кратковременная жажда не причинит вреда кошке или собаке, зато позволит разорвать "порочный круг" повторной рвоты.
Если рвота повторяется много раз или сопровождается другими симптомами (вялость, отказ от еды, понос, кровь, болезненность), животное нужно показать ветеринару.
Одна из частых причин — привычка питомцев есть слишком быстро. Решить её помогают:
Такие простые меры позволяют питомцу питаться спокойно и без риска.
Уточнения
Рвота (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос). Рвота в основном обусловливается сокращением мышц брюшного пресса; при этом выходная часть желудка плотно закрывается, тело желудка расслабляется, открывается вход в желудок, расширяются пищевод, полость рта.
Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.