Когда рвота у кошки или собаки опасна: советы ветеринаров при внезапной рвоте у питомцев

Рвота у собак и кошек — явление нередкое, и, пожалуй, не найдётся владельца, который не сталкивался бы с этим. Она неприятна, вызывает тревогу и панику: мысли сразу бегут к худшему — вирус, инородный предмет, отравление? Но чаще всего причина гораздо проще.

Основные причины рвоты

слишком быстрое поедание пищи;

срыгивание шерстяных комков (для кошек это типично);

переедание или заглатывание воздуха во время еды.

В большинстве случаев это не повод для паники, если рвота не сопровождается другими тревожными симптомами.

Что делать в первые часы

Обычно хозяева сразу предлагают животному миску воды. Но это может привести к повторной рвоте: желудок растягивается, и всё повторяется по кругу. Поэтому ветеринары советуют выдержать 1-2 часа, а потом дать немного воды — только на дне миски. Небольшое количество жидкости поможет избежать обезвоживания, но не перегрузит желудок.

Как отмечает ветеринар Крис Браун, кратковременная жажда не причинит вреда кошке или собаке, зато позволит разорвать "порочный круг" повторной рвоты.

Когда обращаться к врачу

Если рвота повторяется много раз или сопровождается другими симптомами (вялость, отказ от еды, понос, кровь, болезненность), животное нужно показать ветеринару.

Как предотвратить проблему

Одна из частых причин — привычка питомцев есть слишком быстро. Решить её помогают:

специальные миски с перегородками, замедляющие еду;

коврики для вылизывания, где корм распределён тонким слоем;

дробное кормление небольшими порциями.

Такие простые меры позволяют питомцу питаться спокойно и без риска.

Уточнения

Рвота (лат. vomitus) — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос). Рвота в основном обусловливается сокращением мышц брюшного пресса; при этом выходная часть желудка плотно закрывается, тело желудка расслабляется, открывается вход в желудок, расширяются пищевод, полость рта.

