Птицы оказались умнее, чем думали: ара изменили представление о разуме — трюк, доступный лишь детям

Попугаи ара всегда считались одними из самых умных птиц, способных к обучению и подражанию. Однако новое исследование показало, что их когнитивные способности оказались гораздо шире, чем предполагали учёные. Речь идёт о так называемой "имитации третьей стороны" — умении учиться не просто повторяя действия, но наблюдая за взаимодействиями других особей и делая из этого собственные выводы.

Имитация третьей стороны

Долгое время считалось, что подобным навыком обладает только человек. Он заключается в том, что индивид способен перенимать опыт, наблюдая за тем, как двое других взаимодействуют между собой. При этом важно не только повторить движения или поведение, но и правильно применить их в нужном контексте. То есть речь идёт не о механическом копировании, а о понимании ситуации.

Именно это качество специалисты впервые заметили у попугаев ара. В экспериментах птицы внимательно следили за действиями других попугаев, а затем использовали полученные наблюдения для более быстрого решения задач.

Эксперимент

В ходе исследований ара наблюдали за своими сородичами, которые выполняли определённые действия. После этого им предлагали ту же задачу, и результаты оказались удивительными: птицы решали её значительно быстрее, чем те, кто не имел возможности "подсмотреть" процесс.

Учёные отметили, что попугаи не просто копировали движения, а демонстрировали понимание контекста и выбирали нужный вариант поведения. Таким образом, ара проявили способность учитывать позицию другого, что раньше считалось уникальной особенностью человека.

Важное открытие

Обнаруженный навык имеет прямое отношение к социальному развитию. Он говорит о том, что у попугаев существуют элементы культурных жестов и моделей поведения, которые передаются внутри группы. Это можно сравнить с тем, как дети перенимают привычки и умения у взрослых, наблюдая за их взаимодействиями.

Ранее подобное умение фиксировалось только у маленьких детей, однако теперь стало очевидно, что оно может быть присуще и другим высокоразвитым социальным животным.

Попугаи не так просты

Ара всегда отличались высоким уровнем интеллекта. Они способны решать головоломки, использовать предметы как инструменты, а также подражать человеческой речи. Теперь же выяснилось, что их умственные способности включают ещё и элементарный механизм принятия чужой перспективы.

Иными словами, ара не только повторяют, но и анализируют действия, делая выводы о том, как применить увиденное в своей ситуации. Такой уровень когнитивной гибкости редко встречается у животных и говорит о том, что социальное поведение попугаев гораздо сложнее, чем предполагали ранее.

Взгляд на эволюцию интеллекта

Открытие поднимает интересный вопрос: насколько распространены подобные когнитивные механизмы в животном мире? Если ара способны к имитации третьей стороны, возможно, аналогичные умения есть и у других видов, живущих в больших социальных группах. Это может изменить представления о том, как формировались культурные навыки у человека и его предков.

Понимание таких процессов помогает учёным глубже разобраться в том, каким образом интеллект развивается не только у людей, но и у животных, обладающих схожими формами социального поведения.

