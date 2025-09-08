Жуткая находка океанологов: зубастые наросты на голове рыбы оказались настоящими зубами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кажется, что зубы у животных могут расти только во рту. Но природа снова доказала, что её фантазия безгранична. Учёные обнаружили, что у необычной хрящевой рыбы — пятнистой рыбы-крысы, или "акулы-призрака" (Hydrolagus colliei), зубчатые структуры появляются… прямо на лбу, между глазами.

Пятнистая рыба-крыса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пятнистая рыба-крыса

Таинственные тенакулы

У взрослых самцов этих морских созданий на голове развиваются белёсые выступы, похожие на крючки. Учёные называют их тенакулы. Ранее считалось, что это просто ороговевшие выросты, но новое исследование показало: на самом деле они имеют ту же природу, что и обычные зубы в челюсти. Анализ тканей доказал, что эти структуры формируются из тех же клеток, что и ротовые зубные пластинки.

"Эта безумная, абсолютно захватывающая особенность переворачивает давнее предположение эволюционной биологии о том, что зубы — это исключительно оральные структуры", — пояснила исследователь из лабораторий Friday Harbor Карли Коэн.

Учёные считают, что клетки, отвечающие за рост зубов, могли в далёком прошлом мигрировать за пределы рта. Это открывает новую главу в понимании того, как у позвоночных формировались костные и зубные структуры.

Для чего рыбе-крысе зубы на голове

Странные наросты — не украшение, а настоящий инструмент для продолжения рода. Во время брачного периода тенакулы покрываются острыми шипами и помогают самцу удерживать самку в процессе спаривания. Исследователи подчёркивают: у акул и химер нет конечностей, поэтому эволюция "подарила" им необычный способ справляться с этой задачей.

Глубинный обитатель с древними корнями

Пятнистая рыба-крыса — это не новинка морей, а потомок древних хрящевых рыб, отделившихся от акул миллионы лет назад. Сегодня этот вид можно встретить у западного побережья Северной Америки, в частности в заливе Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон. Длина взрослой особи достигает 60 см, при этом половину тела занимает длинный тонкий хвост. На фотографиях, сделанных исследователями из Seattle Aquarium, хорошо заметен "бугорок-крючок" между глазами рыбы.

Когда наука встречается с эволюцией

Чтобы разгадать тайну тенакулов, специалисты провели микрокомпьютерную томографию сотен особей, выловленных у острова Сан-Хуан. Оказалось, что такие выросты формируются у обоих полов на раннем этапе, но полностью развиваются только у самцов.

"Когда мы впервые увидели зубную пластинку в этой зоне, у нас буквально глаза полезли на лоб. Обычно такие структуры встречаются только во рту", — рассказывает Карли Коэн.

Необычный урок от призрачной акулы

Открытие учёных — это не просто научная сенсация. Оно напоминает: эволюция умеет удивлять, создавая формы, которые кажутся фантастическими. Если у современных акул зубы растут исключительно в пасти, то у их "родственников" — химер — часть зубчатых структур оказалась перенесена прямо на голову.

Пятнистая рыба-крыса, плавающая в холодных тихоокеанских водах, словно ожившая иллюстрация из древнего бестиария. Её "лобовой гарпун" не только поражает воображение, но и демонстрирует, что в мире животных возможно практически всё.

Эволюция без границ

Палеонтологические данные, которые исследователи сопоставили с новыми наблюдениями, подтверждают: зубчатые структуры вне челюсти — не случайный каприз, а древний эволюционный сценарий.

"Если у этих странных химер зубы действительно растут на лбу, значит, потенциал зубных клеток был намного шире, чем мы думали. Возможно, нам ещё предстоит найти немало сюрпризов у других позвоночных". — говорит, профессор Флоридского университета Гарет Фрейзер.

Морские чудовища рядом с нами

Берега Вашингтона, залив Пьюджет-Саунд - это не только тихие воды и красивые пейзажи. Под толщей океана скрывается мир, полный необычных существ, которые бросают вызов нашим представлениям о том, что "нормально". "Акулы-призраки" с зубами на лбу — живое напоминание, что эволюция не подчиняется нашим шаблонам.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
