Рыба весом с человека: 13-летний подросток победил 80 килограмового монстра и стал героем побережья

Зоосфера

Не каждая рыбалка заканчивается историей, достойной заголовков газет. Но для 13-летнего жителя Хэмптона, Нью-Гэмпшир, обычный сентябрьский выезд в море обернулся встречей с морским исполином. Подросток по имени Джексон Денио 1 сентября принял участие в ночной рыбалке вместе с родными и другими пассажирами судна компании Al Gauron Deep Sea Fishing and Whale Watching. И именно ему улыбнулась невероятная удача — на крючок попался палтус весом 177 фунтов, то есть около 80 килограммов.

Гигантский улов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский улов

Рывок, от которого перехватило дыхание

По словам очевидцев, юный рыбак сначала надеялся поймать акулу. Экипаж посоветовал опустить приманку глубже, и спустя несколько минут удочка резко согнулась. Для мальчишки это стало настоящим шоком.

"Честно говоря, кажется, я закричал. Я точно не знаю, что произошло, но я был очень взволнован", — рассказал подросток Джексон Денио.

Он сражался с рыбой больше получаса. Леска натянулась, руки дрожали от напряжения, но Джексон не сдавался.

Схватка, достойная фильма

Капитан судна Джим Уолш, наблюдавший за борьбой, отметил, что не каждый взрослый выдержал бы такую нагрузку.

"Он ни разу не отпустил удочку. Никому не позволял трогать её. Он его постоянно тянул, и в конце концов рыба устала, несмотря на свои размеры", — пояснил капитан ДжимУолш.

Когда палтус наконец показался на поверхности, у зрителей буквально перехватило дыхание. Рыба оказалась выше самого Джексона на полметра и весила примерно на 50 фунтов больше, чем он сам. На снимках, которые сделали его близкие, хорошо видно, что мальчик с трудом удерживает огромный трофей в руках.

Палтус — древний хозяин холодных морей

Атлантический палтус — одна из крупнейших костистых рыб в мире. Взрослые особи могут достигать длины более двух метров и веса свыше 200 килограммов. Эти донные хищники предпочитают холодные воды Северной Атлантики, обитают на глубинах до километра и славятся выносливостью. Их тело плоское, что помогает затаиваться на дне, маскируясь под грунт.

В культуре северных народов палтус считался символом силы и удачи. Рыбаки верили: тот, кто вытащит такого гиганта, обретает особое благословение моря. И в случае Джексона эти поверья словно ожили на глазах.

Больше, чем рыба — шанс войти в историю

Семья подростка сразу поняла, что улов не просто редкость, а возможный рекорд. Вес палтуса впечатлил даже опытных рыбаков. Сейчас данные о находке переданы в Международную ассоциацию спортивной рыбалки, где будет решено, сможет ли Джексон войти в мировые списки рекордсменов в категории юниоров и в категории снастей.

Эмоции капитана и команды

Фотографии с места события разлетелись по американским СМИ и социальным сетям. На них юный рыбак сияет от счастья, а рядом стоит мужчина, помогающий удержать огромную рыбу.

"Мы все были в восторге, когда наконец увидели его добычу на поверхности. Это был настоящий монстр", — отметил капитан Джим Уолш.

Что дальше

Несмотря на всю неожиданность произошедшего, Джексон не собирается останавливаться. Для него это лишь начало большого пути.

"Это заставляет меня еще больше стремиться продолжать рыбалку и попытаться побить рекорд, если получится", — сказал Джексон.

Подросток уже строит планы на новые выезды в море. Родители поддерживают его увлечение, ведь в рыбалке он видит не только азарт охоты, но и возможность проводить время с семьей.

Урок для всех любителей природы

Эта история — напоминание о том, что природа способна удивлять. Рыбалка давно стала не только способом добычи пищи, но и своеобразной философией. Терпение, уважение к стихии, азарт и радость от победы над собой делают её частью культуры и важным элементом общения человека с миром животных.

Для 13-летнего рыбака встреча с палтусом весом 177 фунтов стала символом взросления и доказательством, что мечты сбываются, если верить и не отпускать удочку даже тогда, когда кажется, что сил больше нет.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
