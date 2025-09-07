Собаки задыхаются, кровоточат и умирают: опасность, о которой забывают хозяева

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Собаки живут рядом с человеком на протяжении тысячелетий. За это время их рацион сильно изменился, и привычные для диких предков продукты уже не всегда подходят нашим питомцам. Несмотря на это, до сих пор распространено мнение, что кости — обязательная часть питания собаки. Кажется логичным: ведь это естественная еда хищника. Но на деле всё не так просто.

Собака с костью и хозяин
Фото: сгенерировано нейросетью by OpenAI (DALL·E)
Собака с костью и хозяин

Сравнение с человеком здесь очень уместно. Можно утверждать, что сырое мясо — это тоже естественная еда для людей, ведь до освоения огня наши предки питались именно так. Однако современный человек вряд ли сможет долго прожить на подобной диете без последствий для здоровья. То же самое и с собаками: далеко не каждая кость пойдёт им на пользу.

Чем опасны кости для собак

Неправильное кормление костями может привести к тяжёлым проблемам со здоровьем. Причём риски бывают разные — от дискомфорта до угрозы жизни.

  1. Повреждение глотки. Острые края костей царапают ткани. Иногда всё ограничивается болью, но в тяжёлых случаях может начаться кровотечение.

  2. Удушье. Кусок кости способен перекрыть дыхательные пути. Это одна из самых опасных ситуаций, которая может закончиться гибелью животного.

  3. Травмы желудка и кишечника. Осколки с острыми краями легко ранят внутренние органы. Незаметные повреждения вызывают воспаление, а серьёзные приводят к внутренним кровотечениям и даже прободению стенки желудка.

  4. Закупорка кишечника. Костная ткань не усваивается полностью. В лучшем случае она выводится, в худшем — застревает и вызывает непроходимость.

  5. Костные пробки. Осколки иногда скапливаются в одном участке кишечника. Это нарушает обмен веществ и вызывает сильные боли. Устранить такую проблему можно только хирургически.

Особенно опасны рыбные, куриные, индюшачьи и кроличьи кости. Они легко дробятся на острые куски и нередко становятся причиной беды.

Проблемы с толстой кишкой

Закупорка может возникнуть не только в тонком кишечнике, но и в толстой кишке. В этом случае собака испытывает боль при попытке сходить в туалет, иногда появляется кровь. Если вовремя не показать питомца врачу, последствия могут быть фатальными.

Какие кости можно давать

Несмотря на риски, полностью исключать кости из рациона не обязательно. Существуют виды, которые считаются относительно безопасными и даже полезными для взрослых здоровых собак. Это:

  • крупные суставные кости,
  • мослаки с костным мозгом,
  • губчатые говяжьи и бараньи кости.

Они не так легко ломаются, и собака скорее грызёт их, чем глотает кусками. Такие кости помогают укреплять челюсти, тренировать мышцы и частично очищают зубы от налёта. Но даже их нельзя давать в больших количествах: всё хорошо в меру.

Чем заменить опасные кости

Если под рукой оказались кости, которые собакам лучше не давать, их можно использовать по-другому. Из них варят бульон, а затем на этом бульоне готовят кашу. Так питомец получит вкусное и ароматное блюдо без риска для здоровья. Кроме того, в зоомагазинах всегда можно найти безопасные лакомства — специальные жевательные игрушки и кости из прессованных жил.

Главное — осторожность

Собаки — не дикие хищники, а домашние животные, здоровье которых полностью зависит от нас. Да, кости были естественной пищей для их предков, но в современных условиях они могут обернуться серьёзными проблемами. Именно поэтому так важно выбирать подходящие варианты и соблюдать умеренность.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
