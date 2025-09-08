Маркировка не спасает: даже дорогие корма оставляют собак без нужных микроэлементов

Владельцы собак всё чаще задумываются, можно ли перевести питомца на растительный рацион без ущерба для здоровья. Новое исследование Ноттингемского университета показало: сухие веганские корма способны обеспечить собак необходимыми питательными веществами, но у большинства продуктов остаются существенные пробелы в составе.
В лабораторных условиях специалисты проанализировали 31 сухой корм с маркировкой "полнорационный":
Оценивались уровни белка, аминокислот, жирных кислот, витамина D, витаминов группы B, а также макро- и микроэлементов. Данные сравнивались с рекомендациями Европейской федерации производителей кормов для домашних животных (FEDIAF).
Самым неожиданным оказалось сходство растительных и мясных рационов по содержанию белка и аминокислот. Но растительные корма уступали по уровню йода и витаминов группы B — дефицит, знакомый и людям-веганам. Эти недочёты легко исправить добавками и премиксами.
"Растительная пища оказалась более близкой к мясной диете, чем ожидалось", — сообщил ведущий автор исследования Ребекки Броцик,
Однако проблемы были не только у растительных рационов. Лишь часть кормов соответствовала нормам по аминокислотам и минералам. В 30 из 31 продукта отсутствовал хотя бы один важный элемент.
Рационы с низким содержанием белка показали другую проблему: у двух третей образцов не хватало отдельных аминокислот. Это не означает отказ от таких диет, а лишь необходимость тщательно подбирать источники белка и добавлять лизин, метионин или триптофан для поддержания здоровья.
Учёные анализировали только состав кормов, без долгосрочного наблюдения за животными. Биодоступность питательных веществ зависит от сырья, обработки и здоровья собаки, поэтому авторы призывают к дополнительным испытаниям и клиническим исследованиям.
Недостатки, выявленные в кормах, решаемы. Производителям стоит публиковать результаты анализов и корректировать состав, а владельцам — подходить к выбору рационально. Для собак важно не то, из какого источника поступает белок, а чтобы питание было полноценным и сбалансированным.
Уточнения
Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
