Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газпром нашёл покупателя на арестованную долю в Wintershall Noordzee: актив заблокирован судом
В экстренной ситуации счёт идёт на секунды: как обычная беспорядочность в багажнике превращается в угрозу для водителя
Залог за съемную квартиру не возвращают? Что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть
Опасный сигнал: назван простой способ вычислить телефонных мошенников за секунду
Ошибка в карте пациента = риск осложнений: когда страх перед пенициллином играет против
Что делать, если ребенок отказывается идти в школу: эти факторы уничтожают детскую мотивацию
Свинина и виноград: дуэт, который рушит гастрономические стереотипы — гарнир не нужен
Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора
Боль в коленях и усталость в спине: как избежать ошибок при выборе трекинговых палок

Белые акулы выбрали побережье: хищники возвращаются сюда в каждый сезон охоты

3:44
Зоосфера

Учёные опубликовали результаты десятилетнего анализа данных о перемещениях белых акул у побережья штата Мэн. Новые сведения показывают: появление хищников здесь — это не случайность, а устойчивая сезонная закономерность.

Акула нападает
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула нападает

Данные меток и масштабы наблюдений

За период с 2012 по 2023 год было зафиксировано 6287 сигналов от 107 уникальных акул. Исследование показало, что большинство случаев происходило на мелководье, в среднем менее чем в километре от берега. Особенно активными оказались районы восточной части залива Каско — Хед-Бич и Рэггед-Айленд.

После расширения сети приёмников в 2019 году карта обитания стала ещё детальнее. Оказалось, что акулы регулярно возвращаются к одним и тем же местам, а некоторые за день посещают до четырёх разных точек.

Когда акулы ближе всего к людям

Хищники появляются у побережья с мая по декабрь, а пик активности приходится на июль-сентябрь. Среднее время их пребывания у берега — около 14 минут. Чаще всего акулы заплывают туда, где температура воды колеблется от 13 до 20 °C.

В отчётах отмечается, что в Мэне преобладают молодые и полувзрослые особи, но встречаются и взрослые акулы. Это согласуется с данными о миграциях по всей западной части Северной Атлантики.

Почему Мэн стал точкой притяжения

Главный фактор — изобилие тюленей, которые образуют крупные колонии и становятся удобной добычей. Наблюдения совпадают с картинами на Кейп-Коде и в Канаде, где акулы тоже активно охотятся на мелководье.

"Белых акул регулярно замечают у нашего побережья летом и осенью, в разгар туристического сезона на Кейп-Коде, но до сих пор мы не знали, сколько времени они проводят на мелководье недалеко от берега", — сказала научный сотрудник Atlantic White Shark Conservancy Меган Уинтон.

Опасность для людей

Несмотря на растущий интерес к теме, риск для отдыхающих остаётся низким. Большинство появлений у пляжей кратковременные. Однако трагический случай 2020 года, когда у острова Бейли акула впервые в истории штата смертельно атаковала человека, стал напоминанием о потенциальной угрозе.

Защита и значение для экосистемы

Белые акулы находятся под полной охраной в США: их нельзя вылавливать и забирать с собой. С 1990-х годов численность вида постепенно растёт, что подтверждает эффективность защитных мер. Экологи подчёркивают, что эти хищники играют ключевую роль в морской экосистеме, поддерживая баланс популяций.

Что дальше

Учёные планируют расширять сеть приёмников, чтобы закрыть пробелы в юго-восточной части Мэна, и использовать новые типы меток, фиксирующих глубину и температуру. Особое внимание будет уделено влиянию изменения климата: вода в заливе Мэн нагревается быстрее, чем в 99 % мирового океана, и это может менять маршруты акул.

Такие данные помогут рыбакам, пляжным службам и местным властям принимать решения — от установки предупреждающих знаков до применения дронов для патрулирования. Важно не пугать людей, а учиться жить с фактом, что белые акулы стали частью местной морской среды.

Уточнения

Бе́лая аку́ла - вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Газпром нашёл покупателя на арестованную долю в Wintershall Noordzee: актив заблокирован судом
В экстренной ситуации счёт идёт на секунды: как обычная беспорядочность в багажнике превращается в угрозу для водителя
Залог за съемную квартиру не возвращают? Что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть
Опасный сигнал: назван простой способ вычислить телефонных мошенников за секунду
Ошибка в карте пациента = риск осложнений: когда страх перед пенициллином играет против
Что делать, если ребенок отказывается идти в школу: эти факторы уничтожают детскую мотивацию
Свинина и виноград: дуэт, который рушит гастрономические стереотипы — гарнир не нужен
Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора
Боль в коленях и усталость в спине: как избежать ошибок при выборе трекинговых палок
Маркировка не спасает: даже дорогие корма оставляют собак без нужных микроэлементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.