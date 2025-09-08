Белые акулы выбрали побережье: хищники возвращаются сюда в каждый сезон охоты

Учёные опубликовали результаты десятилетнего анализа данных о перемещениях белых акул у побережья штата Мэн. Новые сведения показывают: появление хищников здесь — это не случайность, а устойчивая сезонная закономерность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула нападает

Данные меток и масштабы наблюдений

За период с 2012 по 2023 год было зафиксировано 6287 сигналов от 107 уникальных акул. Исследование показало, что большинство случаев происходило на мелководье, в среднем менее чем в километре от берега. Особенно активными оказались районы восточной части залива Каско — Хед-Бич и Рэггед-Айленд.

После расширения сети приёмников в 2019 году карта обитания стала ещё детальнее. Оказалось, что акулы регулярно возвращаются к одним и тем же местам, а некоторые за день посещают до четырёх разных точек.

Когда акулы ближе всего к людям

Хищники появляются у побережья с мая по декабрь, а пик активности приходится на июль-сентябрь. Среднее время их пребывания у берега — около 14 минут. Чаще всего акулы заплывают туда, где температура воды колеблется от 13 до 20 °C.

В отчётах отмечается, что в Мэне преобладают молодые и полувзрослые особи, но встречаются и взрослые акулы. Это согласуется с данными о миграциях по всей западной части Северной Атлантики.

Почему Мэн стал точкой притяжения

Главный фактор — изобилие тюленей, которые образуют крупные колонии и становятся удобной добычей. Наблюдения совпадают с картинами на Кейп-Коде и в Канаде, где акулы тоже активно охотятся на мелководье.

"Белых акул регулярно замечают у нашего побережья летом и осенью, в разгар туристического сезона на Кейп-Коде, но до сих пор мы не знали, сколько времени они проводят на мелководье недалеко от берега", — сказала научный сотрудник Atlantic White Shark Conservancy Меган Уинтон.

Опасность для людей

Несмотря на растущий интерес к теме, риск для отдыхающих остаётся низким. Большинство появлений у пляжей кратковременные. Однако трагический случай 2020 года, когда у острова Бейли акула впервые в истории штата смертельно атаковала человека, стал напоминанием о потенциальной угрозе.

Защита и значение для экосистемы

Белые акулы находятся под полной охраной в США: их нельзя вылавливать и забирать с собой. С 1990-х годов численность вида постепенно растёт, что подтверждает эффективность защитных мер. Экологи подчёркивают, что эти хищники играют ключевую роль в морской экосистеме, поддерживая баланс популяций.

Что дальше

Учёные планируют расширять сеть приёмников, чтобы закрыть пробелы в юго-восточной части Мэна, и использовать новые типы меток, фиксирующих глубину и температуру. Особое внимание будет уделено влиянию изменения климата: вода в заливе Мэн нагревается быстрее, чем в 99 % мирового океана, и это может менять маршруты акул.

Такие данные помогут рыбакам, пляжным службам и местным властям принимать решения — от установки предупреждающих знаков до применения дронов для патрулирования. Важно не пугать людей, а учиться жить с фактом, что белые акулы стали частью местной морской среды.

Уточнения

Бе́лая аку́ла - вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул.

