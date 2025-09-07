Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком

Людям свойственно проливать слёзы из-за сильных эмоций — радости, горя или волнения. Но кошки, несмотря на способность испытывать чувства, плакать "по-человечески" не умеют. Учёные пока не нашли подтверждений тому, что слёзы у этих животных связаны с переживаниями. Если глаза кошки блестят от влаги, то причина, как правило, в физиологии или здоровье.
Некоторые породы предрасположены к слезотечению. Персидские, экзотические короткошёрстные, британские и шотландские кошки чаще других страдают от этой проблемы. Всё дело в строении черепа: у животных с плоской мордой и укороченными носовыми каналами слёзные протоки расположены так, что жидкость не всегда успевает нормально оттекать.
Многие владельцы замечают, что особенно часто текут глаза у котят. Это связано с ростом: голова увеличивается, протоки расширяются, но не успевают удлиняться. В результате слёзы выходят наружу. С возрастом у большинства кошек эта особенность проходит или становится менее выраженной.
Постоянное или чрезмерное слезотечение может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Причины бывают разные:
• аллергическая реакция;
• инфекция глаз;
• закупорка слёзного канала;
• травма;
• воспаление.
Если у питомца глаза текут слишком сильно, появляются выделения, отёк или покраснение, необходимо показать его ветеринару. Самостоятельное лечение в таких случаях не рекомендуется, чтобы не усугубить проблему.
Уточнения
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
