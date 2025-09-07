Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком

Зоосфера

Людям свойственно проливать слёзы из-за сильных эмоций — радости, горя или волнения. Но кошки, несмотря на способность испытывать чувства, плакать "по-человечески" не умеют. Учёные пока не нашли подтверждений тому, что слёзы у этих животных связаны с переживаниями. Если глаза кошки блестят от влаги, то причина, как правило, в физиологии или здоровье.

плачущий котёнок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
плачущий котёнок

Особенности породы

Некоторые породы предрасположены к слезотечению. Персидские, экзотические короткошёрстные, британские и шотландские кошки чаще других страдают от этой проблемы. Всё дело в строении черепа: у животных с плоской мордой и укороченными носовыми каналами слёзные протоки расположены так, что жидкость не всегда успевает нормально оттекать.

Возрастные причины

Многие владельцы замечают, что особенно часто текут глаза у котят. Это связано с ростом: голова увеличивается, протоки расширяются, но не успевают удлиняться. В результате слёзы выходят наружу. С возрастом у большинства кошек эта особенность проходит или становится менее выраженной.

Возможные болезни

Постоянное или чрезмерное слезотечение может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Причины бывают разные:
• аллергическая реакция;
• инфекция глаз;
• закупорка слёзного канала;
• травма;
• воспаление.

Если у питомца глаза текут слишком сильно, появляются выделения, отёк или покраснение, необходимо показать его ветеринару. Самостоятельное лечение в таких случаях не рекомендуется, чтобы не усугубить проблему.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
