Уникальный отпечаток на мордочке: что способен рассказать кошачий нос

Зоосфера

Коты — удивительные создания, в характере которых сочетаются независимость, любопытство и настоящая привязанность к хозяину. Многие владельцы уверены, что пушистые любимцы умеют чувствовать настроение человека, снимать стресс и даже облегчать боль. Ученые подтверждают: кошки действительно способны положительно влиять на продолжительность и качество жизни человека. Но есть в их организме один особенный орган, о котором знают не все. Речь идет о кошачьем носе — настоящем уникальном инструменте с множеством скрытых функций.

кот чихает
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот чихает

Нос как главный ориентир

У кошек около двух миллионов обонятельных рецепторов. Такой "аппарат" позволяет животному улавливать малейшие запахи, находить еду, определять ее качество и даже выявлять ядовитые растения. Благодаря этому способности кошек к ориентированию порой не уступают собачьим. Существует множество историй, когда потерянные питомцы возвращались домой спустя недели, преодолев десятки километров. Все это — заслуга их уникального носа.

Кроме того, именно обоняние отвечает за аппетит животного. Еда может казаться безвкусной, но если аромат выраженный, кот ее съест. Именно поэтому корма для кошек так сильно пахнут. Причем чем ниже их качество, тем насыщеннее запах — так производители стимулируют аппетит питомцев. Если же кошка выглядит здоровой, но отказывается от пищи, это может указывать на проблемы с носом: например, он заложен или временно потерял чувствительность после контакта с резким запахом.

Идентификация по "отпечатку носа"

Интересно, что нос кошек уникален так же, как отпечатки пальцев у человека. Рисунок на его поверхности неповторим. В Китае уже нашли этому практическое применение: страховая платформа Alipay внедрила технологию распознавания животных по носу. Теперь владельцы могут использовать "отпечаток" своего питомца для оформления страховки.

Цвет и особенности окраса

Окрас носа напрямую связан с цветом шерсти. У черных кошек он обычно чёрный, у белых — розовый, у серых — серый. У разноцветных питомцев нос может быть пятнистым. Этот нюанс не только эстетический, но и вполне закономерный — природа гармонично подбирает оттенки.

Хрупкий орган чувств

Кошачий нос крайне чувствителен, ведь на его поверхности сосредоточено множество нервных окончаний. Любое грубое воздействие может причинить питомцу боль и привести к проблемам со здоровьем. Запрещено бить животное по носу или распылять рядом сильнопахнущие вещества — духи, аэрозоли, бытовую химию. Такие действия способны нарушить работу обоняния, что скажется на аппетите, поведении и общем состоянии кота.

Зная особенности этого важного органа, владельцы смогут лучше понимать своего питомца и заботиться о нём правильно. Ведь кошачий нос — это не просто "украшение мордочки", а жизненно важный инструмент, от которого зависит здоровье и качество жизни животного.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
