Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха

Вымершие тысячи лет назад лютые волки — герои мифов, сериалов и древних преданий — сегодня снова живут среди нас. Компания Colossal Biosciences официально подтвердила: первые возрождённые особи стремительно растут и уже превзошли по размерам серых волков, которые считаются крупнейшими современными хищниками из семейства псовых.

Щенки весом со взрослого хищника

По данным специалистов компании, два самца — Ромул и Рем — в возрасте всего десяти месяцев весят 115 фунтов (более 52 кг). Для сравнения: взрослые серые волки в Йеллоустонском парке редко превышают 100-105 фунтов. Таким образом, лютые волки ещё до года жизни уже опережают своих далеких "родственников" по массе и росту.

За животными круглосуточно наблюдает команда из трёх специалистов. Они фиксируют питание, поведение, социальные реакции и скорость роста, ведь речь идёт не просто о хищниках, а о первом опыте "возрождения" древнего вида в рамках генетического эксперимента.

Как удалось вернуть лютоволка

Colossal Biosciences использовала ДНК из зуба возрастом 13 тысяч лет и черепа возрастом 72 тысячи лет, найденных на территории Северной Америки. Полученные фрагменты генома сопоставили с ДНК серого волка и ряда близких видов. Итог — реконструкция уникального генетического кода и успешное выведение жизнеспособных щенков.

"Когда-то говорили, что любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. Сегодня мы раскрыли часть этой магии — и её последствия для будущего сохранения природы колоссальны". — отметил основатель компании Бен Лэмм.

Жизнь стаей: первые шаги к социализации

В апреле компания впервые представила публике трёх щенков — Кхалиси, Ромула и Рема. Изначально животных содержали раздельно, чтобы исключить риск агрессии. Лишь недавно самку начали знакомить с самцами по отдельности, а после успешных "игровых встреч" их объединили в одну группу.

По словам зоологов, характеры животных оказались удивительно игривыми. Несмотря на осторожность Кхалиси, первые контакты показали: лютые волки способны формировать стаю и подчиняться общим правилам взаимодействия.

Научное значение проекта

Возрождение лютых волков — не просто экзотика. Этот проект открывает новые горизонты:

Изучение эволюции псовых : сравнение генома лютоволка и серого волка позволяет понять, какие гены отвечают за размер, выносливость и социальное поведение.

: сравнение генома лютоволка и серого волка позволяет понять, какие гены отвечают за размер, выносливость и социальное поведение. Развитие технологий клонирования и редактирования ДНК : отработанные методы могут применяться для восстановления других исчезнувших видов.

: отработанные методы могут применяться для восстановления других исчезнувших видов. Сохранение экосистем : созданные стаи в перспективе могут сыграть роль в управлении численностью травоядных, как это делают серые волки.

: созданные стаи в перспективе могут сыграть роль в управлении численностью травоядных, как это делают серые волки. Биоразнообразие будущего: проект поднимает вопросы не только науки, но и этики — стоит ли человеку возвращать тех, кого природа когда-то уже "списала"?

Риски и вызовы

Учёные отмечают, что у проекта есть и оборотная сторона:

лютые волки — потенциально более агрессивные и сильные хищники, чем серые;

неизвестно, смогут ли они ужиться в современных экосистемах;

требуется строгий контроль численности и среды обитания, чтобы избежать конфликтов с человеком.

Пока Colossal Biosciences уверяет, что речь идёт лишь о научных программах и наблюдении в условиях полной изоляции. Но уже известно: в будущем компания планирует расширить численность популяции и вывести новое поколение быстрее, чем первую стаю.

Взгляд в будущее: от волков к гигантским птицам

Colossal Biosciences не собирается останавливаться. Следующей целью станет возрождение новозеландской нелетающей птицы моа, исчезнувшей несколько столетий назад. Проект поддерживает режиссёр "Властелина колец" Питер Джексон.

Лютые волки, некогда гроза плейстоценовых равнин, вновь ступают по земле — пусть пока в лабораторных условиях. Их стремительный рост и адаптация в стае уже стали научной сенсацией.

