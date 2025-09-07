Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:46
Зоосфера

Пантанал — крупнейшее тропическое болото планеты — вновь удивил учёных. Здесь, в одном из самых труднодоступных уголков плато Масису-ду-Урукум (штат Мату-Гросу-ду-Сул), специалисты подтвердили присутствие пары гарпий — Harpia harpyja, величайших орлиных хищников. Это событие уже называют сенсацией: впервые за многие годы удалось не только увидеть этих птиц, но и обнаружить гнездо.

Гарпия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гарпия

Гарпия: кто она

Эта птица считается настоящим символом силы и величия в тропических лесах Латинской Америки.

  • Самая крупная орлица мира: размах крыльев достигает 2,2 метра, а вес доходит до 8 килограммов.
  • Хищник на вершине цепи: гарпия охотится на обезьян, ленивцев, крупных птиц и даже небольших оленей.
  • Природный индикатор: наличие этих птиц говорит о здоровье экосистемы. Если гарпии исчезают, значит, лес теряет баланс.
  • Угрозы: вырубка леса, сельское хозяйство и пожары уже десятилетиями сокращают ареал обитания этого вида.

История открытия

Первое упоминание о гарпии в районе Масису-ду-Урукум относится к 2013 году, когда там заметили молодую особь. В апреле 2024 года биолог Ясмин Перейра впервые зафиксировала взрослую птицу. А в октябре того же года фотограф Габриэль Оливейра сумел сделать уникальный снимок: гарпия несла в когтях обезьяну-бугия.

Но настоящий прорыв произошёл год спустя, когда орнитологи нашли гнездо. Это стало доказательством того, что птицы не просто пролетают мимо, а именно живут и размножаются в Пантанале. Для науки это открытие имеет огромное значение: ранее считалось, что гарпии полностью исчезли из этого региона.

Почему это важно

Сенсация с обнаружением гнезда имеет сразу несколько последствий:

  • Подтверждение размножения: находка доказывает, что Пантанал по-прежнему может поддерживать популяцию таких редких хищников.
  • Экотуризм: уникальные встречи с гарпией могут стать магнитом для путешественников, орнитологов и фотографов.
  • Усиление охраны: присутствие редкого вида в районе добычи полезных ископаемых поднимает вопрос о защите экосистемы.
  • Научный интерес: изучение гарпий в горных условиях может показать отличия от их амазонских сородичей и дать понимание механизмов адаптации.
  • Надежда для популяции: подтверждение гнездования означает, что вид ещё может восстановиться при грамотной защите.

Научные данные

Исследования последних лет показывают: гарпия крайне уязвима к вмешательству человека.

  • По данным Международного союза охраны природы (IUCN), вид занесён в Красный список как "находящийся под угрозой".
  • Учёные из Панамы и Эквадора отмечают, что гарпии редко откладывают больше одного яйца за сезон. Если птенец погибает, пара не воспроизводится несколько лет подряд.
  • В Бразилии ранее фиксировалось резкое сокращение численности из-за вырубки лесов: птицы не выживают без крупных деревьев для гнёзд, а именно их чаще всего уничтожают при расчистке территорий.

Какие угрозы подстерегают гарпию сегодня

Несмотря на радостное открытие, опасности остаются:

  • Пожары и засухи в Пантанале уничтожают леса и кормовую базу.
  • Вырубка деревьев лишает птиц мест для гнездования.
  • Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых разрушают естественную среду обитания.
  • Конфликт с человеком: гарпий иногда убивают фермеры, считая их угрозой для домашнего скота.

Как помочь виду

Специалисты считают, что для сохранения гарпии необходимо:

  • создавать охраняемые зоны и запрещать вырубку леса на ключевых территориях;
  • контролировать распространение пожаров и восстанавливать деградированные участки;
  • развивать экологический туризм, который даст доход местным жителям и станет стимулом защищать птиц;
  • продолжать мониторинг с помощью GPS-меток и фотоловушек, чтобы отслеживать перемещения гарпий;
  • вести образовательные программы для сельских общин, объясняя ценность вида для всей экосистемы.

Сегодня у человечества есть уникальная возможность сохранить "небесного титана" — птицу, чьё появление над лесом всегда заставляет сердце биться быстрее.

Уточнения

Гарпии — некоторые крупные хищные птицы семейства ястребиных, обитающие в тропических лесах, а также один из родов этих птиц.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
