Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия

Пантанал — крупнейшее тропическое болото планеты — вновь удивил учёных. Здесь, в одном из самых труднодоступных уголков плато Масису-ду-Урукум (штат Мату-Гросу-ду-Сул), специалисты подтвердили присутствие пары гарпий — Harpia harpyja, величайших орлиных хищников. Это событие уже называют сенсацией: впервые за многие годы удалось не только увидеть этих птиц, но и обнаружить гнездо.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гарпия

Гарпия: кто она

Эта птица считается настоящим символом силы и величия в тропических лесах Латинской Америки.

Самая крупная орлица мира : размах крыльев достигает 2,2 метра, а вес доходит до 8 килограммов.

: размах крыльев достигает 2,2 метра, а вес доходит до 8 килограммов. Хищник на вершине цепи : гарпия охотится на обезьян, ленивцев, крупных птиц и даже небольших оленей.

: гарпия охотится на обезьян, ленивцев, крупных птиц и даже небольших оленей. Природный индикатор : наличие этих птиц говорит о здоровье экосистемы. Если гарпии исчезают, значит, лес теряет баланс.

: наличие этих птиц говорит о здоровье экосистемы. Если гарпии исчезают, значит, лес теряет баланс. Угрозы: вырубка леса, сельское хозяйство и пожары уже десятилетиями сокращают ареал обитания этого вида.

История открытия

Первое упоминание о гарпии в районе Масису-ду-Урукум относится к 2013 году, когда там заметили молодую особь. В апреле 2024 года биолог Ясмин Перейра впервые зафиксировала взрослую птицу. А в октябре того же года фотограф Габриэль Оливейра сумел сделать уникальный снимок: гарпия несла в когтях обезьяну-бугия.

Но настоящий прорыв произошёл год спустя, когда орнитологи нашли гнездо. Это стало доказательством того, что птицы не просто пролетают мимо, а именно живут и размножаются в Пантанале. Для науки это открытие имеет огромное значение: ранее считалось, что гарпии полностью исчезли из этого региона.

Почему это важно

Сенсация с обнаружением гнезда имеет сразу несколько последствий:

Подтверждение размножения : находка доказывает, что Пантанал по-прежнему может поддерживать популяцию таких редких хищников.

: находка доказывает, что Пантанал по-прежнему может поддерживать популяцию таких редких хищников. Экотуризм : уникальные встречи с гарпией могут стать магнитом для путешественников, орнитологов и фотографов.

: уникальные встречи с гарпией могут стать магнитом для путешественников, орнитологов и фотографов. Усиление охраны : присутствие редкого вида в районе добычи полезных ископаемых поднимает вопрос о защите экосистемы.

: присутствие редкого вида в районе добычи полезных ископаемых поднимает вопрос о защите экосистемы. Научный интерес : изучение гарпий в горных условиях может показать отличия от их амазонских сородичей и дать понимание механизмов адаптации.

: изучение гарпий в горных условиях может показать отличия от их амазонских сородичей и дать понимание механизмов адаптации. Надежда для популяции: подтверждение гнездования означает, что вид ещё может восстановиться при грамотной защите.

Научные данные

Исследования последних лет показывают: гарпия крайне уязвима к вмешательству человека.

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), вид занесён в Красный список как "находящийся под угрозой".

Учёные из Панамы и Эквадора отмечают, что гарпии редко откладывают больше одного яйца за сезон. Если птенец погибает, пара не воспроизводится несколько лет подряд.

В Бразилии ранее фиксировалось резкое сокращение численности из-за вырубки лесов: птицы не выживают без крупных деревьев для гнёзд, а именно их чаще всего уничтожают при расчистке территорий.

Какие угрозы подстерегают гарпию сегодня

Несмотря на радостное открытие, опасности остаются:

Пожары и засухи в Пантанале уничтожают леса и кормовую базу.

в Пантанале уничтожают леса и кормовую базу. Вырубка деревьев лишает птиц мест для гнездования.

лишает птиц мест для гнездования. Сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых разрушают естественную среду обитания.

разрушают естественную среду обитания. Конфликт с человеком: гарпий иногда убивают фермеры, считая их угрозой для домашнего скота.

Как помочь виду

Специалисты считают, что для сохранения гарпии необходимо:

создавать охраняемые зоны и запрещать вырубку леса на ключевых территориях;

контролировать распространение пожаров и восстанавливать деградированные участки;

развивать экологический туризм, который даст доход местным жителям и станет стимулом защищать птиц;

продолжать мониторинг с помощью GPS-меток и фотоловушек, чтобы отслеживать перемещения гарпий;

вести образовательные программы для сельских общин, объясняя ценность вида для всей экосистемы.

Сегодня у человечества есть уникальная возможность сохранить "небесного титана" — птицу, чьё появление над лесом всегда заставляет сердце биться быстрее.

Уточнения

Гарпии — некоторые крупные хищные птицы семейства ястребиных, обитающие в тропических лесах, а также один из родов этих птиц.

