Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают
Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса
Самая главная ошибка: Александр Васильев научил женщин торговаться на рынках
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

4:36
Зоосфера

Амазонка снова доказала, что остаётся одной из самых загадочных экосистем планеты. Учёные из Бразилии объявили о сенсационном открытии — обнаружении новой гигантской рыбы, способной изменить представления о биоразнообразии пресноводных рек.

Гигантская рыба под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская рыба под водой

Открытие, которое потрясло ихтиологов

О находке сообщили исследователи, проводившие экспедицию в труднодоступных районах бассейна Амазонки. В отложениях они обнаружили экземпляры рыбы, внешне напоминающей арапаиму, но обладающей рядом уникальных черт. Первые замеры показали: длина особи превышает два метра, а челюсти имеют массивное строение, позволяющее справляться с крупной добычей.

"Найти новый вид таких размеров в XXI веке — большая редкость. Это открытие позволяет нам по-новому взглянуть на эволюцию гигантских пресноводных хищников", — отмечают исследователи в предварительном отчёте.

Что говорят исследования

Научная группа уже начала генетический анализ образцов тканей. Первые результаты ДНК-тестирования указывают: найденная рыба действительно отличается от известных видов и не является вариацией арапаимы или пираруку. Исследование будет опубликовано в одном из рецензируемых журналов, что закрепит статус открытия.

По данным журнала Current Biology, недавние исследования показали, что реки Амазонки скрывают гораздо больше "неописанных" видов, чем считалось ранее. За последние 20 лет здесь было описано свыше 200 новых видов рыб. Однако открытие гиганта такого масштаба — случай уникальный.

Учёные отмечают и важность экологии: крупные хищные рыбы играют ключевую роль в пищевых цепях, контролируя численность мелких рыб и формируя баланс всей речной системы.

Зачем миру эта находка

Открытие имеет не только научную, но и практическую ценность:

  • Эволюционное значение: исследование ДНК поможет проследить, как в условиях Амазонки возникли гигантские формы пресноводных рыб.
  • Экологическая роль: как верховный хищник, новый вид регулирует экосистему, предотвращая "взрыв" популяций мелких рыб и сохраняя баланс.
  • Местные легенды: о рыбе-гиганте рассказывали рыбаки, но считалось, что это выдумка. Теперь научные данные подтверждают их наблюдения.
  • Влияние на человека: пока нет данных о нападениях на людей, однако размеры и мощные челюсти заставляют относиться к новому виду с осторожностью.
  • Сохранение биоразнообразия: учитывая угрозы вырубки лесов и загрязнения рек, открытие подчёркивает необходимость срочных мер по охране Амазонки.

Как умирают гиганты

Учёные отмечают интересный факт: большинство найденных окаменелостей и останков в бассейне Амазонки принадлежат молодым особям, тогда как взрослые встречаются крайне редко. Схожий вывод был сделан в исследованиях по птерозаврам в Зольнхофене: именно штормы и резкие изменения среды могли быть причиной массовой гибели молодых животных.

В Амазонке роль таких "фильтров" выполняют сезонные паводки и изменения русла, которые могут быть губительными для молодняка крупных рыб.

Гиганты Амазонки: кто они

Новый вид пока ждёт официального названия, но он уже встал в один ряд с другими пресноводными "монстрами" Амазонки:

  • Арапаима (Arapaima gigas): длина до 3 метров, вес более 200 кг. Считается одной из крупнейших пресноводных рыб в мире.
  • Пираруку: родственная арапаиме рыба, известная своей ценностью для местного населения.
  • Электрический угорь (Electrophorus electricus): способен вырабатывать разряд до 600 вольт для охоты и защиты.
  • Гигантская сомовая рыба (Brachyplatystoma filamentosum): настоящий речной хищник, достигающий 2 метров.

Теперь к этому списку добавился новый претендент на звание хозяина реки.

Чего ждать дальше

Учёные планируют расширить экспедиции и уточнить ареал нового вида. Если окажется, что популяция ограничена, рыба будет внесена в списки охраняемых видов. Экологи уже предупреждают: человек не должен повторить ошибок прошлого, когда редкие виды исчезали ещё до того, как были изучены.

Уточнения

Амазо́нка (исп. и порт. Amazonas) — крупнейшая река на Земле по длине, площади бассейна и полноводности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.