Не самые умные, зато самые преданные: 10 пород собак, которые превратили глупость в главное достоинство

Когда-то профессор психологии Стэнли Корен составил знаменитый список "Интеллект собак". С тех пор его данные часто используют для споров: кто умнее — бордер-колли или пудель? Но если есть "самые умные", то должны быть и "самые глупые". Правда, это определение стоит брать с долей иронии. Ни одна собака не "тупая" — у каждой породы свои задачи, качества и таланты, которые не всегда совпадают с человеческими мерками интеллекта.

10 пород, которые попали в список "аутсайдеров", и расскажем, почему именно за это их и любят хозяева.

Бассет-хаунд

Коротконогий следопыт с длинными ушами. Да, он может упрямиться и не слушаться, но именно это делает его идеальным охотником по следу. Бассеты веками использовались монахами для выслеживания дичи в густых лесах. Сегодня это любимцы диванов — добродушные и медлительные.

Плюсы: невероятное обоняние, верность, терпеливый характер.

Английский мастиф

Огромный и немного ленивый гигант, чьё название восходит к англосаксонскому слову masty - "сильный". Да, он не будет учить десятки команд, но ему это и не нужно. Его задача — охранять и защищать.

Плюсы: мощь, преданность, надёжность как у средневекового стража.

Бигль

Весёлый охотник, который часто притворяется "тугодумом". На самом деле бигли просто слишком увлечены запахами, чтобы реагировать на команды. Их корни уходят в Древнюю Грецию, и до сих пор они остаются гончими, которые могут бежать по следу часами.

Плюсы: дружелюбие, терпимость к детям, удивительная выносливость.

Пекинес

"Китайский дворецкий пёс", когда-то доступный только императорам. Маленький, пушистый и независимый. Он будет охранять ваш дом с выражением лица философа. А вот слушать команды — это уже не его стиль.

Плюсы: компактность, игривость, сторожевые качества в миниатюре.

Бладхаунд

Эти "глупцы" в рейтингах на самом деле лучшие сыщики в мире собак. Их нюх настолько точен, что бладхаундов используют в полиции для поиска пропавших людей. Но в быту их называют непослушными: когда нос ведёт, уши хозяина перестают существовать.

Плюсы: невероятный нюх, спокойствие, ласковость.

Чау-чау

Философ в собачьем теле. Да, он может игнорировать команды, но причина в том, что чау-чау — независимая и гордая порода. Ещё в Китае их держали как охранников и компаньонов аристократии.

Плюсы: самодостаточность, преданность семье, "львиная" внешность.

Борзая (афганская)

Ослепительная красота с длинной шелковой шерстью. Афганские борзые вошли в список "не самых умных" из-за упрямства и независимости. Но в охоте они показывают феноменальную скорость и грацию.

Плюсы: изящество, умение ловить добычу, аристократичность.

Бульдог

Этих складчатых милах часто обвиняют в лени. Но бульдоги рождены не для обучения трюкам, а для того, чтобы быть верными компаньонами. Их упрямство сочетается с поразительной преданностью.

Плюсы: дружелюбие, спокойный характер, терпимость к детям.

Басенджи

Африканская "негавкающая" собака. Её прозвище — "кошка среди собак". Басенджи умны, но делают всё по-своему. Именно поэтому в тестах на "послушание" они оказались на последних местах.

Плюсы: чистоплотность, независимость, оригинальность.

Ши-тцу

Очаровательные "хризантемные собаки" из Китая. Их миссия — быть украшением дома и любимцами семьи. Да, они не блестают в дрессировке, но в этом и нет необходимости. Их оружие — шарм и харизма.

Плюсы: весёлый нрав, компактность, преданность хозяину.

Эти породы — не "глупые". Они просто не всегда подходят под человеческие стандарты обучения. У каждой свой характер: кто-то слишком независим, кто-то слишком увлечён запахами, а кто-то создан, чтобы быть другом, а не рабочим помощником.

