Ночной кошмар для владельца собаки: как справиться с вытьём питомца

2:25
Зоосфера

Многие собаки, особенно в условиях одиночества, могут начать выть, создавая дискомфорт для себя и своих владельцев. Это поведение, часто связанное с тревогой разлуки, может быть не только неприятным, но и трудным для исправления. Однако отучить собаку от привычки выть вполне возможно, если правильно подойти к решению этой проблемы.

Грустная собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грустная собака

Как отучить собаку выть ночью

Первое, что следует учитывать — это физическая активность. Для того чтобы собака не выла ночью, необходимо её правильно утомить в течение дня. Это не значит, что питомец должен быть вымотан до полного изнеможения, но активные игры, прогулки на свежем воздухе помогут ей расслабиться и меньше переживать по поводу вашего отсутствия.

Перед тем как оставить собаку на ночь, важно обеспечить её хорошим ужином, чтобы она не чувствовала голода. После этого она будет более спокойной и менее подверженной беспокойству.

Как приучить собаку к одиночеству

Одним из ключевых моментов является подготовка собаки к одиночеству. Многие собаки начинают выть, когда остаются наедине с собой, не понимая, что это не повод для паники. Чтобы предотвратить это поведение, стоит постепенно приучать собаку к вашему отсутствию.

  1. Каждый раз перед тем, как уходить из дома, дайте собаке игрушку, которая будет ассоциироваться с вашим уходом. Это может быть мячик на веревочке, косточка для жевания или даже специальный нюхательный коврик, на котором собака будет искать вкусняшки.

  2. Важно, чтобы игрушка всегда забиралась с собой при вашем возвращении, чтобы животное не связывало ваше отсутствие с чем-то неприятным.

  3. Меняйте игрушки, чтобы они не надоедали питомцу. Это обеспечит разнообразие и поддержит интерес к ним, сохраняя позитивную ассоциацию с временем одиночества.

Дополнительные меры

Перед тем как уходить, уделите немного времени собаке, чтобы она почувствовала себя комфортно и уверенно в вашем отсутствии. Оставьте ей запас еды и воды, чтобы она не испытывала дискомфорт, если останется без вас на несколько часов.

При регулярном применении этих простых рекомендаций собака постепенно перестанет чувствовать стресс при одиночестве, а проблемы с ночным вытьем и беспокойством исчезнут.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
