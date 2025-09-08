Растение, перед которым кошки теряют волю: тайна кошачьей мяты

Кошачья мята — одно из самых простых и действенных средств, чтобы порадовать питомца и облегчить ему адаптацию в стрессовых ситуациях. Её аромат действует на кошек особым образом: большинство животных становятся более расслабленными и довольными, а некоторые реагируют даже с восторгом и игривостью.
Расслабление и счастье. Запах растения вызывает у кошек состояние комфорта, снимает тревогу.
Уход за шерстью. При регулярном применении мята может улучшать её внешний вид.
Профилактика гельминтов. Растение ценится и за дополнительные полезные свойства.
Реакция на растение индивидуальна. Иногда кошка чрезмерно возбуждается, начинает метаться и вести себя неадекватно. В этом случае мята противопоказана: перевозбуждение быстро истощает животное. Если же питомец расслабляется и ведёт себя спокойно, использовать средство можно, но дозированно.
при переезде или поездке к ветеринару;
во время первых прогулок и освоения нового пространства;
для приучения к лежанке или когтеточке;
при знакомстве с другими животными;
как элемент дрессировки и поощрения.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
