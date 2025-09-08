Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Растение, перед которым кошки теряют волю: тайна кошачьей мяты

1:21
Зоосфера

Кошачья мята — одно из самых простых и действенных средств, чтобы порадовать питомца и облегчить ему адаптацию в стрессовых ситуациях. Её аромат действует на кошек особым образом: большинство животных становятся более расслабленными и довольными, а некоторые реагируют даже с восторгом и игривостью.

Спящая кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая кошка

Чем полезна кошачья мята

  • Расслабление и счастье. Запах растения вызывает у кошек состояние комфорта, снимает тревогу.

  • Уход за шерстью. При регулярном применении мята может улучшать её внешний вид.

  • Профилактика гельминтов. Растение ценится и за дополнительные полезные свойства.

Когда мята противопоказана

Реакция на растение индивидуальна. Иногда кошка чрезмерно возбуждается, начинает метаться и вести себя неадекватно. В этом случае мята противопоказана: перевозбуждение быстро истощает животное. Если же питомец расслабляется и ведёт себя спокойно, использовать средство можно, но дозированно.

В каких ситуациях помогает

  • при переезде или поездке к ветеринару;

  • во время первых прогулок и освоения нового пространства;

  • для приучения к лежанке или когтеточке;

  • при знакомстве с другими животными;

  • как элемент дрессировки и поощрения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
