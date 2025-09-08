Звуки, которые кошки слышат сердцем: тайная уязвимость домашних хищников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошки кажутся равнодушными и невозмутимыми, но на самом деле у них есть список "любимых" звуков, от которых питомцы оживляются и даже теряют контроль над собой. Эти звуки напрямую связаны с базовыми инстинктами и ассоциациями, которые формируются с первых месяцев жизни.

Голос хозяина

Кошка может обитать в доме с несколькими людьми, но чаще всего выбирает одного — "своего" человека. Его голос действует на питомца успокаивающе: помогает снизить стресс, отвлечь от шалостей и даже остановить агрессивное поведение. Для кошки это сигнал безопасности и доверия.

Звуки царапания

Скрежет когтей о ткань, дерево или другие поверхности — настоящий магнит для кошек. Эти звуки напрямую связаны с природным инстинктом точить когти и помечать территорию. Иногда питомцы сами создают такие звуки ради развлечения, превращая процесс в игру.

Шорохи, связанные с едой

Хруст пакета с кормом, звон гранул в пустой миске, характерное "щелчок" открывающейся банки с консервами — всё это вызывает у кошек бурную реакцию. У многих питомцев восторг вызывает даже звук открывающейся дверцы холодильника: он ассоциируется с угощением и вниманием хозяина.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
