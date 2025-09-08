Потомки обезьян или прообраз человека? Жители Эфиопского нагорья ломают привычные схемы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Среди приматов есть особенные виды, которые ломают привычные представления об "обезьяньей" жизни. Одна из таких — гелада (Theropithecus gelada). Эта редкая обезьяна обитает исключительно на Эфиопском нагорье и разительно отличается от своих собратьев.

Горный пейзаж с геладой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Горный пейзаж с геладой

Жизнь на земле

Гелады практически не лазают по деревьям. Их мир — это плато и склоны, где они пасутся целыми стадами численностью до нескольких сотен особей. Такая наземная жизнь сближает их скорее с копытными, чем с привычными обезьянами.

Социальная структура

Внутри стада существуют семейные группы: у самца есть несколько самок и потомство. Отдельно живут и "холостяки". Эта сложная организация напоминает зачатки человеческого общества, где уже можно увидеть иерархию, и конкуренцию, и взаимодействие разных уровней группы.

Язык и эмоции

Гелады активно используют мимику и богатый набор звуков, частотные характеристики которых близки к человеческой речи. Их "разговоры" — это целая система коммуникации, позволяющая управлять жизнью огромного сообщества.

Трава вместо бананов

В отличие от большинства приматов, рацион гелад построен почти полностью на подножном корме. Они едят траву, семена, корни и клубни. Сильные и ловкие пальцы помогают выкапывать корешки и аккуратно срывать растения.

Параллели с предками человека

Наблюдая за геладами, легко провести параллель с ранними гоминидами, которые тоже миллионы лет назад спустились с деревьев и стали вести наземный образ жизни в Африке. Но есть и отличия: у самцов гелад огромные клыки и пышная грива — оружие и защита в брачных поединках.

Уточнения

Гелада (лат. Theropithecus gelada) — редкий вид приматов из семейства мартышковых (Cercopithecidae), близкий родственник павианов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
