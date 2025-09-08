Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киллиан Мёрфи выдохнул: вот почему актёр рад отсутствию в новом фильме Нолана
Директор Витаса о долгах певца: реакция на обвинения в 52 тысячи рублей
Машина продана, но налоги и штрафы приходят вам: опасная правда вторичного рынка
Ваша кредитная история испорчена? Узнайте, как вернуть доверие банков
Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место
Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных
Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Россия устремляется в серебряную экономику: как изменится жизнь граждан

Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами

1:43
Зоосфера

Саблезубые тигры, или точнее смилодоны, долгое время были вершиной пищевой цепочки. Их устрашающие клыки длиной до 20 сантиметров превращали охоту на бизонов и других крупных животных в смертельный спектакль. Но именно эти уникальные способности стали причиной вымирания.

Саблезубый тигр в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Саблезубый тигр в лесу

Специализация против универсальности

Смилодоны были узко специализированы: они отлично справлялись с охотой на массивных травоядных, но почти не умели добывать мелкую или среднюю дичь. Их длинные клыки мешали при укусе, а строение тела — с коротким хвостом и задними лапами — делало их плохими бегунами. Для охоты требовалась близкая засада и мощные передние лапы, которыми кошка придавливала жертву.

Современные львы и тигры оказались универсальнее: они могут охотиться на широкий спектр животных и приспосабливаться к разным условиям.

Изменение климата

Около 10 тысяч лет назад климат резко изменился: глобальное похолодание уничтожило обильные травяные равнины. Вместе с ними исчезла и крупная травоядная фауна, на которой держалась стратегия охоты смилодонов. Низкая трава сделала хищников заметнее, а открытые ландшафты лишили возможности устраивать засады.

Конкуренция

На Американском континенте смилодоны оказались под давлением других хищников:

  • ужасных волков - крупных стайных охотников;

  • пещерных медведей;

  • гигантских гиен.

Эти животные лучше адаптировались к новым условиям, имели более разнообразное меню и большую гибкость в поведении.

Уточнения

Саблезу́бые ко́шки (лат. Machairodontinae) — вымершее подсемейство кошачьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Экономика и бизнес
Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Экономика и бизнес
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место
Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами
Короткая практика — крепкий сон: как получасовые занятия йогой работают сильнее длительных
Дешёвое жильё или золотая клетка: чем удивляют апартаменты в бывших цехах
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Россия устремляется в серебряную экономику: как изменится жизнь граждан
Тимати под прицелом Украины: за что рэпера объявили в розыск и чем это ему грозит
Осень на сковородке: жареная картошка с грибами, мимо которой невозможно пройти
Древние печати раскрывают тайный список Библии: десятки имён оживают в камне
Трасса Новороссия стала артерией к Крыму: зачем туристы выбирают путь вдоль моря, даже если он дольше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.