Короли охоты исчезли навсегда: почему саблезубые тигры не выдержали гонку с львами и пумами

Саблезубые тигры, или точнее смилодоны, долгое время были вершиной пищевой цепочки. Их устрашающие клыки длиной до 20 сантиметров превращали охоту на бизонов и других крупных животных в смертельный спектакль. Но именно эти уникальные способности стали причиной вымирания.
Смилодоны были узко специализированы: они отлично справлялись с охотой на массивных травоядных, но почти не умели добывать мелкую или среднюю дичь. Их длинные клыки мешали при укусе, а строение тела — с коротким хвостом и задними лапами — делало их плохими бегунами. Для охоты требовалась близкая засада и мощные передние лапы, которыми кошка придавливала жертву.
Современные львы и тигры оказались универсальнее: они могут охотиться на широкий спектр животных и приспосабливаться к разным условиям.
Около 10 тысяч лет назад климат резко изменился: глобальное похолодание уничтожило обильные травяные равнины. Вместе с ними исчезла и крупная травоядная фауна, на которой держалась стратегия охоты смилодонов. Низкая трава сделала хищников заметнее, а открытые ландшафты лишили возможности устраивать засады.
На Американском континенте смилодоны оказались под давлением других хищников:
ужасных волков - крупных стайных охотников;
пещерных медведей;
гигантских гиен.
Эти животные лучше адаптировались к новым условиям, имели более разнообразное меню и большую гибкость в поведении.
Уточнения
Саблезу́бые ко́шки (лат. Machairodontinae) — вымершее подсемейство кошачьих.
