Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы

История уссурийского бурого медведя — это рассказ о гиганте, который живёт на грани: с одной стороны, он символ силы и дикости, с другой — жертва вечного соперничества с другим хищником Восточной Азии, амурским тигром.

Медведь, превращающий деревни в призраки

В начале XX века Японию потрясла трагедия: в деревне Рокусэнсава на острове Хоккайдо один-единственный медведь по кличке Кесагаке держал в страхе целое поселение. Огромный самец ростом почти 3 метра и весом более 300 кг убил семерых человек и разгромил дома. Остановить его удалось лишь после мобилизации полиции, снайперов и десятков вооружённых мужчин. Но даже победа не вернула покой: жители покинули деревню, а на месте событий стоит мемориал.

Этот случай — лишь один штрих к портрету подвида. Уссурийский бурый медведь считается одним из крупнейших среди "родственников". Самцы достигают 450 кг, а перед зимней спячкой способны наесть более полутонны.

Чем питается гигант

Несмотря на устрашающие размеры, рацион у медведя всеядный: он ест всё - от ягод и коры деревьев до рыбы, копытных и падали. Летом предпочитает облепиху, смородину и рябину, а в голодные времена довольствуется ветками и еловой корой. Универсальное меню позволяет ему выживать даже в суровых условиях.

Вечная битва титанов

Главный конкурент медведя — амурский тигр. Их ареалы пересекаются в Приморье, на Сахалине и в северо-восточном Китае. Столкновения двух хищников давно стали легендой. Документировано около 50 случаев схваток: в половине победу одерживал тигр, в четверти — медведь, остальные заканчивались ничьей с тяжёлыми ранениями.

Тигры часто используют хитрость: нападают на спящих медведей зимой, когда те беззащитны. Медведи, в свою очередь, нередко отбирают добычу у тигриц или нападают на детёнышей. В этой борьбе нет вечных победителей — лишь постоянное напряжение.

Тайная стратегия медведиц

Жизнь самки уссурийского медведя полна опасностей. Главный враг её медвежат — взрослый самец. Поэтому у медведиц выработалась стратегия: во время сезона спаривания они встречаются с несколькими партнёрами. Это повышает шансы, что потенциальный самец пощадит потомство, решив, что детёныши его.

Малыши остаются уязвимыми до 2-3 лет. Самки созревают к 3-4 годам, самцы — чуть позже, когда становятся достаточно крупными, чтобы бороться за самок.

Где обитает уссурийский медведь

Кроме японского Хоккайдо, уссурийцев можно встретить в Приморье, Амурской области, на Сахалине, Курильских островах, а также в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Этот подвид играет важную роль в экосистеме: он регулирует численность животных, распространяет семена растений и формирует баланс дикой природы.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

