Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нависшие веки и усталый взгляд: три трюка, которые обманут возраст
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк

Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы

3:18
Зоосфера

История уссурийского бурого медведя — это рассказ о гиганте, который живёт на грани: с одной стороны, он символ силы и дикости, с другой — жертва вечного соперничества с другим хищником Восточной Азии, амурским тигром.

Агрессивный медведь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Агрессивный медведь

Медведь, превращающий деревни в призраки

В начале XX века Японию потрясла трагедия: в деревне Рокусэнсава на острове Хоккайдо один-единственный медведь по кличке Кесагаке держал в страхе целое поселение. Огромный самец ростом почти 3 метра и весом более 300 кг убил семерых человек и разгромил дома. Остановить его удалось лишь после мобилизации полиции, снайперов и десятков вооружённых мужчин. Но даже победа не вернула покой: жители покинули деревню, а на месте событий стоит мемориал.

Этот случай — лишь один штрих к портрету подвида. Уссурийский бурый медведь считается одним из крупнейших среди "родственников". Самцы достигают 450 кг, а перед зимней спячкой способны наесть более полутонны.

Чем питается гигант

Несмотря на устрашающие размеры, рацион у медведя всеядный: он ест всё - от ягод и коры деревьев до рыбы, копытных и падали. Летом предпочитает облепиху, смородину и рябину, а в голодные времена довольствуется ветками и еловой корой. Универсальное меню позволяет ему выживать даже в суровых условиях.

Вечная битва титанов

Главный конкурент медведя — амурский тигр. Их ареалы пересекаются в Приморье, на Сахалине и в северо-восточном Китае. Столкновения двух хищников давно стали легендой. Документировано около 50 случаев схваток: в половине победу одерживал тигр, в четверти — медведь, остальные заканчивались ничьей с тяжёлыми ранениями.

Тигры часто используют хитрость: нападают на спящих медведей зимой, когда те беззащитны. Медведи, в свою очередь, нередко отбирают добычу у тигриц или нападают на детёнышей. В этой борьбе нет вечных победителей — лишь постоянное напряжение.

Тайная стратегия медведиц

Жизнь самки уссурийского медведя полна опасностей. Главный враг её медвежат — взрослый самец. Поэтому у медведиц выработалась стратегия: во время сезона спаривания они встречаются с несколькими партнёрами. Это повышает шансы, что потенциальный самец пощадит потомство, решив, что детёныши его.

Малыши остаются уязвимыми до 2-3 лет. Самки созревают к 3-4 годам, самцы — чуть позже, когда становятся достаточно крупными, чтобы бороться за самок.

Где обитает уссурийский медведь

Кроме японского Хоккайдо, уссурийцев можно встретить в Приморье, Амурской области, на Сахалине, Курильских островах, а также в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Этот подвид играет важную роль в экосистеме: он регулирует численность животных, распространяет семена растений и формирует баланс дикой природы.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Последние материалы
Обороты скачут — мотор умирает: поломки, которые могут заглушить двигатель на ходу
Как прошла свадьба Ариадны Волочковой: без голубей, но с трогательным сюрпризом
Здоровье без фитнеса и салатов: привычка, о которой забыли все
Лес хранит страшную память: медведь-убийца, которого боялись даже снайперы
Как за одну осень превратить убитую землю в плодородный грунт
Забудьте про изнурительные тренировки: 40 минут — вот ключ к здоровью и отличному настроению
Тайный язык эльзасских домов: цвета и орнаменты, которые могут прочесть только посвящённые
Каждый ролл может стать последним: чем опаснее суши, тем вкуснее они кажутся
С виду уют — внутри катастрофа: выбираем обогреватель, который греет, а не портит воздух и кошелёк
Опасное прошлое: древнейшее микробное ДНК ворвалось в наш мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.