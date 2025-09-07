Ваш кот бодается? Значит, он знает больше, чем вы думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошачье бодание — жест, который одновременно удивляет и умиляет. Кажется, что питомец просто уткнулся лбом в руку или щёку, но за этим стоит целый набор скрытых сигналов. Учёные и зоопсихологи выделяют несколько причин такого поведения, и все они связаны с эмоциональной сферой животного.

Феромонная "печать"

У кошки на голове расположены специальные железы. Когда она бодает вас, то оставляет невидимую химическую метку. Для других кошек это знак: "Этот человек мой". Так питомец подтверждает свою привязанность и собственнические права.

Довольство и доверие

Если кошка мурлычет, прищуривает глаза и при этом слегка толкает вас головой — это признак полного комфорта. В такие минуты животное демонстрирует, что чувствует себя в безопасности и принимает вас как члена своей "стаи".

Проба на доверие

Незнакомая кошка тоже может боднуть человека. Этот жест сродни рукопожатию: животное проверяет, как вы отреагируете, и решает, можно ли иметь с вами дело.

Территориальная привычка

Кошки любят обозначать пространство. Бодая мебель, обувь или дверные косяки, они создают "свою карту запахов". Эти метки помогают питомцу чувствовать, что вокруг всё знакомо и спокойно.

Коллективное общение

В доме, где живёт несколько котов, бодание выполняет роль социального ритуала. Так кошки обмениваются запахами и формируют общую "колонию". Подобные жесты укрепляют связи внутри группы.

Борьба со стрессом

Когда животное тревожится или чувствует одиночество, оно чаще трётся о привычные предметы и людей. Этот жест помогает кошке расслабиться, снизить уровень тревожности и вернуть ощущение стабильности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
