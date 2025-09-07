Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль в коленях после бега — не приговор, а предупреждение: проверьте свои привычки
Одна инъекция против месяца страданий: почему вакцинация — не выбор, а необходимость
Возраст имеет значение: Минтранс объявляет войну старым кораблям
Установил левые лампы — и сразу попал на штраф: водителям рассказали, как восстановить яркость фар без штрафов и проблем
Лариса Долина публично раскритиковала уехавших звёзд: они совершили ошибку
Тайный враг блеска: 3 фактора, которые убивают молодость волос
Ошибка с кондиционером для белья превращает полотенце в бесполезную тряпку
Лук сгниёт прямо под носом: пять причин, из-за которых урожай исчезает за ночь
Маслята в уксусе: секрет зимней закуски, которую прячут до Нового года

Кошка выбрала ковер вместо лотка: что скрывается за её упрямством

2:11
Зоосфера

Кошка, которая упорно игнорирует лоток, может превратить жизнь хозяев в настоящий кошмар. Но наказывать животное — бесполезно и даже вредно. Решение проблемы кроется в внимательном анализе причин и последовательной работе над их устранением.

Кошка в позе столбик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка в позе столбик

Проверка здоровья

Первое, что нужно сделать, — исключить болезни. Отказ от лотка нередко сигнализирует о проблемах мочеполовой системы. Только визит к ветеринару поможет убедиться, что питомец здоров.

Место и количество лотков

Кошки любят уединение. Лоток должен стоять в укромном, но доступном месте, где животное чувствует себя в безопасности. Кроме того, важно помнить простое правило: количество лотков в доме должно быть больше числа кошек на один. Даже для одного питомца лучше поставить два туалета в разных точках квартиры.

Чистота и запахи

Грязный наполнитель — самая частая причина отказа от лотка. Минимум раз в день его нужно убирать, а раз в неделю полностью менять. При мытье категорически не стоит использовать средства с резким запахом: достаточно простой воды или специальных нейтральных составов.

Как убрать "метки"

Если кошка выбрала неподходящее место, его нужно обработать ферментными средствами. Они уничтожают запах полностью, в отличие от обычных чистящих растворов. Пока животное не потеряет интерес к этому месту, можно использовать фольгу, двусторонний скотч или поставить там миску с едой — кошки никогда не устраивают туалет рядом с кормом.

Позитивное подкрепление

Лучший способ закрепить правильное поведение — похвала и лакомство. Каждый удачный поход в лоток стоит поощрять, чтобы у животного формировалась устойчивая привычка.

Когда ничего не помогает

Иногда причина кроется в стрессе: переезд, появление нового питомца или даже смена мебели могут выбить кошку из привычного ритма. В таком случае поможет зоопсихолог, который разберётся в тонкостях поведения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Экономика и бизнес
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Загадка Мэрилин Монро: раскрываем её реальный размер одежды и сравниваем с современностью
Самые высокие статуи планеты: красота, тайны и легенды, скрытые в их облике
Комары бегут прочь: запах, который ломает их систему навигации
Поза неподвижности сжигает стресс быстрее бега по лестнице
Люк Бессон в восторге от русских актёров: вот что заставило его изменить мнение о Голливуде
Купил новый аккумулятор — а он сел быстрее, чем я на диван: водителям объяснили, почему новые АКБ часто выходят из строя раньше времени
Дибров и развод без драмы: как адвокат спас телеведущего от скандала
Хотели согреть — задушили: почему виноград гибнет под тёплым укрытием
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы
Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.