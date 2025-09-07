Существа из мифов о русалках оказались реальностью — неожиданная встреча спустя 30 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

В тёплых водах Южно-Китайского моря произошло событие, которое биологи называют настоящей сенсацией: у рифа Юншу, вблизи островов Наньша, удалось зафиксировать присутствие дюгоня — редчайшего морского млекопитающего, ставшего основой многих легенд о русалках. Для этого региона подобная встреча стала первой за последние тридцать лет.

Загадочное существо океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загадочное существо океан

Возвращение "русалки" из древности

Дюгони известны человечеству с древнейших времён. Своими плавными движениями и необычной формой тела они вдохновляли моряков на сказания о таинственных женщинах, обитающих в морских глубинах. Но за красивыми мифами стоит реальное животное — представитель отряда сирен, единственный ныне живущий вид семейства дюгоней. Эти млекопитающие целиком зависят от морских трав, которыми питаются, и играют огромную роль в поддержании здоровья морских лугов.

Неожиданная встреча

Исследователи сообщили, что активность дюгоней впервые начали замечать у рифа ещё в июле, а уже в августе они попали на камеры наблюдения. Для учёных это стало большим открытием, ведь центральная часть Южно-Китайского моря считалась регионом, где эти животные давно не обитают. Последний раз подтверждённое присутствие дюгоней здесь фиксировали десятилетия назад, и многие специалисты были уверены, что их популяция исчезла в этих водах безвозвратно.

Роль дюгоней в экосистеме

Эти морские гиганты достигают четырёх метров в длину и весят до 400 килограммов. Несмотря на внушительные размеры, они не представляют угрозы для человека. Их основная задача в природе — уход за подводными пастбищами морской травы. Поедая её, дюгони стимулируют рост молодых побегов, что помогает сохранять биоразнообразие и стабильность экосистемы. Там, где исчезают дюгони, начинают деградировать и подводные луга, а вместе с ними — и множество других видов, которые зависят от этих мест обитания.

Вид на грани исчезновения

Сегодня дюгонь занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. В Китае он имеет статус животного, находящегося под первостепенной государственной защитой. Главные угрозы для него связаны с разрушением среды обитания, загрязнением морей и неконтролируемым рыболовством, в результате которого животные часто попадают в сети.

Последнее подтверждённое наблюдение дюгоня в материковом Китае произошло в 2008 году, когда на берегу в провинции Хайнань нашли мёртвую особь. А уже в 2022 году специалисты объявили этот вид функционально вымершим в прибрежных водах страны. На этом фоне встреча у рифа Юншу воспринимается как настоящая надежда на возрождение вида в регионе.

Эта находка так важна

Для учёных эта встреча — не просто редкая удача, а сигнал о возможных изменениях в экосистемах Южно-Китайского моря. Если здесь вновь появляются дюгони, значит, морские пастбища восстанавливаются, а уровень загрязнения, возможно, снизился до приемлемых значений. Это может говорить и о том, что меры по охране морских экосистем начали приносить результаты.

Кроме того, появление этих животных в столь оживлённых акваториях служит напоминанием: даже виды, объявленные исчезнувшими на отдельных территориях, могут вернуться при благоприятных условиях.

Дюгони и люди

Исторически дюгони часто становились жертвами охоты. Их мясо ценилось, а жир использовали для хозяйственных нужд. Именно это, вместе с разрушением их естественной среды, привело к катастрофическому сокращению численности. Сегодня ситуация иная: охота запрещена, а само животное стало символом необходимости бережного отношения к морям.

Для жителей прибрежных регионов встреча с дюгонем — это событие, которое подчёркивает тесную связь человека и природы. Сохранение этих животных может стать важным шагом к устойчивому развитию прибрежных территорий.

Что дальше

Биологи продолжают мониторинг ситуации у рифа Юншу, чтобы понять, одиночный ли это случай или признаки более широкой тенденции. Если окажется, что в регион действительно возвращается популяция дюгоней, то это станет крупным успехом не только для Китая, но и для мировой программы сохранения морских млекопитающих.

Восстановление численности дюгоней требует комплексных мер: защиты морских лугов, ограничения судоходной активности в местах их обитания, борьбы с загрязнением и повышения осведомлённости населения о важности этих животных.

Уточнения

Существо — живой организм, живая особь, животное, человек.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
