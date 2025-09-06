Один прорыв — и половины страны нет: бобры ставят Нидерланды на грань катастрофы

В Нидерландах бобры вновь стали частью экосистемы, но их бурная деятельность обернулась серьёзной угрозой для людей и инфраструктуры. Животные рвут длинные норы в дамбах и берегах, ослабляя защитные сооружения в стране, где четверть территории лежит ниже уровня моря.

Возвращение бобров и рост популяции

Когда-то бобры полностью исчезли из Нидерландов — к началу XIX века их там не осталось. Однако в 1988 году их завезли обратно. С тех пор численность зверей стремительно выросла: сегодня их насчитывается более семи тысяч. Эта популяция стала не только предметом гордости для экологов, но и источником новых проблем для коммунальных служб.

Опасные тоннели в дамбах

Наиболее тревожная ситуация складывается на дамбах и набережных. Здесь бобры роют ходы, которые могут достигать 17 метров в глубину. Чем выше поднимается вода, тем активнее животные прокладывают новые туннели, спасаясь от затопления собственных нор. В результате защитные сооружения, жизненно важные для страны, становятся уязвимыми.

"Мы обнаружили туннели, уходящие в дамбу на глубину до 17 метров", — сказал специалист управления водоснабжения Ривьеренланда.

Эти подземные ходы трудно заметить. Входы находятся под водой, поэтому обнаружить их можно лишь с помощью специальных технологий. Ночные патрули с тепловизорами во время паводков пытаются выявлять активность животных, но даже такой метод часто оказывается неэффективным.

Методы борьбы и ограничения

Усугубляет проблему то, что бобры в Нидерландах имеют охранный статус. Их отстрел разрешён только в исключительных случаях. Пробовали переселять животных, но те всё равно возвращались. Поэтому коммунальщики и экологи ищут другие пути. Среди них:

укрепление берегов металлической сеткой;

засыпка и заделка обнаруженных ходов;

создание менее привлекательных условий на берегах для поселения грызунов.

Несмотря на усилия, ущерб от деятельности бобров уже измеряется миллионами евро. И прогнозы показывают, что расходы будут только расти.

Проблемы в разных регионах

В низинных польдерах риск наиболее серьёзен: прорыв дамбы здесь может привести к катастрофическим наводнениям. В то же время в холмистой провинции Лимбург ситуация иная. Здесь бобры строят плотины на ручьях, из-за чего подтапливаются фермы и деревни. Для сельских хозяйств и бизнеса это оборачивается убытками, хотя масштабы угрозы не сравнимы с потенциальными последствиями разрушения дамб.

Экологический эффект

Несмотря на издержки, многие экологи и государственные структуры считают присутствие бобров полезным. Их плотины помогают удерживать воду в засушливые периоды и регулировать сток во время дождей. Это способствует сохранению биоразнообразия и улучшает состояние экосистем. По мнению защитников природы, при строительстве объектов необходимо учитывать присутствие бобров, чтобы снизить конфликт между инфраструктурой и животными.

Новая стратегия управления

Недавно в северных регионах страны внедрили систему зонирования. В "красных зонах", где присутствие бобров может привести к катастрофам, разрешён их отстрел. В других областях действуют более мягкие меры.

Власти также разработали единый национальный протокол по обращению с бобрами. Ранее каждая провинция устанавливала собственные правила, что усложняло ситуацию. Теперь страна движется к единой системе регулирования, а в перспективе может быть введено зонирование по всей территории.

Баланс между безопасностью и природой

История с бобрами в Нидерландах показывает, насколько сложно совмещать интересы природы и общества. С одной стороны, животные стали важной частью экосистемы, с другой — угрожают жизни и безопасности миллионов людей. Голландцам предстоит найти баланс между сохранением популяции и защитой от наводнений.

Бобры́ — род млекопитающих из отряда грызунов.

