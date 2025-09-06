Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леброн Джеймс раскрыл главные кинофавориты: что смотрит звезда НБА
Прямоугольное зеркало в космосе меняет правила игры: Земля-2 может оказаться ближе, чем кажется
Европа без суеты и очередей: города, которые удивят туристов даже больше, чем популярные курорты
Зелёный мститель возвращается: что не так с ремейком культового фильма 80-х
Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания
Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса
500 рублей за неправильный вид на дорогу: как правильно закрепить видеорегистратор
Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода
С этим маринадом баклажаны превращаются в огненный деликатес — и становятся главным героем зимнего застолья

Один прорыв — и половины страны нет: бобры ставят Нидерланды на грань катастрофы

4:27
Зоосфера

В Нидерландах бобры вновь стали частью экосистемы, но их бурная деятельность обернулась серьёзной угрозой для людей и инфраструктуры. Животные рвут длинные норы в дамбах и берегах, ослабляя защитные сооружения в стране, где четверть территории лежит ниже уровня моря.

Бобры и дамбы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бобры и дамбы

Возвращение бобров и рост популяции

Когда-то бобры полностью исчезли из Нидерландов — к началу XIX века их там не осталось. Однако в 1988 году их завезли обратно. С тех пор численность зверей стремительно выросла: сегодня их насчитывается более семи тысяч. Эта популяция стала не только предметом гордости для экологов, но и источником новых проблем для коммунальных служб.

Опасные тоннели в дамбах

Наиболее тревожная ситуация складывается на дамбах и набережных. Здесь бобры роют ходы, которые могут достигать 17 метров в глубину. Чем выше поднимается вода, тем активнее животные прокладывают новые туннели, спасаясь от затопления собственных нор. В результате защитные сооружения, жизненно важные для страны, становятся уязвимыми.

"Мы обнаружили туннели, уходящие в дамбу на глубину до 17 метров", — сказал специалист управления водоснабжения Ривьеренланда.

Эти подземные ходы трудно заметить. Входы находятся под водой, поэтому обнаружить их можно лишь с помощью специальных технологий. Ночные патрули с тепловизорами во время паводков пытаются выявлять активность животных, но даже такой метод часто оказывается неэффективным.

Методы борьбы и ограничения

Усугубляет проблему то, что бобры в Нидерландах имеют охранный статус. Их отстрел разрешён только в исключительных случаях. Пробовали переселять животных, но те всё равно возвращались. Поэтому коммунальщики и экологи ищут другие пути. Среди них:

  • укрепление берегов металлической сеткой;
  • засыпка и заделка обнаруженных ходов;
  • создание менее привлекательных условий на берегах для поселения грызунов.

Несмотря на усилия, ущерб от деятельности бобров уже измеряется миллионами евро. И прогнозы показывают, что расходы будут только расти.

Проблемы в разных регионах

В низинных польдерах риск наиболее серьёзен: прорыв дамбы здесь может привести к катастрофическим наводнениям. В то же время в холмистой провинции Лимбург ситуация иная. Здесь бобры строят плотины на ручьях, из-за чего подтапливаются фермы и деревни. Для сельских хозяйств и бизнеса это оборачивается убытками, хотя масштабы угрозы не сравнимы с потенциальными последствиями разрушения дамб.

Экологический эффект

Несмотря на издержки, многие экологи и государственные структуры считают присутствие бобров полезным. Их плотины помогают удерживать воду в засушливые периоды и регулировать сток во время дождей. Это способствует сохранению биоразнообразия и улучшает состояние экосистем. По мнению защитников природы, при строительстве объектов необходимо учитывать присутствие бобров, чтобы снизить конфликт между инфраструктурой и животными.

Новая стратегия управления

Недавно в северных регионах страны внедрили систему зонирования. В "красных зонах", где присутствие бобров может привести к катастрофам, разрешён их отстрел. В других областях действуют более мягкие меры.

Власти также разработали единый национальный протокол по обращению с бобрами. Ранее каждая провинция устанавливала собственные правила, что усложняло ситуацию. Теперь страна движется к единой системе регулирования, а в перспективе может быть введено зонирование по всей территории.

Баланс между безопасностью и природой

История с бобрами в Нидерландах показывает, насколько сложно совмещать интересы природы и общества. С одной стороны, животные стали важной частью экосистемы, с другой — угрожают жизни и безопасности миллионов людей. Голландцам предстоит найти баланс между сохранением популяции и защитой от наводнений.

Уточнения

Бобры́ — род млекопитающих из отряда грызунов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Один прорыв — и половины страны нет: бобры ставят Нидерланды на грань катастрофы
Зелёный мститель возвращается: что не так с ремейком культового фильма 80-х
Орландо Блум прервал молчание: вот что он сказал о Кэти Перри после расставания
Клетки раскрыли тайну: где на самом деле прячется причина лишнего веса
500 рублей за неправильный вид на дорогу: как правильно закрепить видеорегистратор
Гортензия не любит то, что обожают другие растения: парадокс дачного ухода
С этим маринадом баклажаны превращаются в огненный деликатес — и становятся главным героем зимнего застолья
Стала ещё более тревожной: Шумакова раскрыла опасный эффект от модного средства для похудения
Новый коллектив встречает жёстко: как план 30-60-90 помогает выстоять и закрепиться
Это упражнение спасает сердце и суставы — но почти никто не делает его правильно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.