Эти пчёлы летают там, где другие умирают: урожай садов держится на их крыльях

Зоосфера

Первые тёплые весенние дни всегда встречают жужжанием насекомых, и среди них есть удивительные опылители, которых редко замечают непосвящённые. Речь идёт о целлофановых пчёлах (Colletes inaequalis) — небольших, но крайне выносливых одиночных труженицах. Их особенность в том, что они появляются раньше многих других и способны переносить холод, губительный для привычных нам медоносных пчёл. Благодаря этой способности они занимают важную нишу в экосистеме, обеспечивая опыление садов в тот момент, когда риск ночных заморозков ещё высок.

Целлофановая пчела
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Целлофановая пчела

Жизненный цикл и особенности поведения

У взрослых особей жизнь коротка — всего четыре-пять недель. За это время они успевают выполнить главную задачу: найти подходящее место, вырыть нору в земле, обустроить гнездо и оставить потомство. Сами насекомые погибают довольно быстро, но следующая весна снова приносит новое поколение.

Целлофановые пчёлы получили своё необычное название благодаря материалу, похожему на тонкую плёнку, которым они выстилают камеры с яйцами. Эта "упаковка" делает их жилища водонепроницаемыми и защищает от микробов, создавая надёжные условия для развития личинок.

Им не страшен холод

В отличие от медоносных пчёл, которые живут семьями и не могут активно действовать в холодное время, Colletes inaequalis обладают уникальной способностью быстро выходить из состояния холодовой комы. Даже если температура резко падает, эти насекомые остаются живыми и спустя короткое время снова начинают летать.

Учёные Университета Канзаса изучили этот феномен и выяснили, что устойчивость к холоду никак не зависит ни от размеров тела, ни от пола пчелы. Однако повторяющиеся заморозки всё же оказывают негативное воздействие: восстановление после них идёт медленнее, и общее количество выживших особей снижается.

Экологическая роль

Несмотря на то что целлофановых пчёл не так много, как медоносных, их значение для природы трудно переоценить. Они появляются в те периоды, когда яблони и первые ягоды только начинают цвести, и именно их работа обеспечивает завязь плодов.

К тому же одиночный образ жизни делает этих насекомых менее уязвимыми к болезням и массовым потерям, которые характерны для ульев. В условиях всё более непредсказуемого климата такие "резервные опылители" становятся важной гарантией стабильности урожая.

Опасности для вида

Весна часто приносит резкие перепады погоды: днём пригревает солнце, а ночью возможны снегопады и заморозки. Для целлофановых пчёл такие условия означают постоянный риск. Если неблагоприятных периодов слишком много, насекомые не успевают восстановить силы и погибают.

Дополнительную угрозу создаёт и деятельность человека. Активное использование химических средств на садовых участках, уничтожение мест гнездования в земле и сокращение кормовой базы значительно уменьшают популяции этих полезных опылителей.

Важно сохранять баланс

Современные экологи подчёркивают: разнообразие видов пчёл — ключ к устойчивости природных систем. Медоносные пчёлы играют огромную роль, но они не могут заменить всех остальных. Одиночные пчёлы, включая целлофановых, поддерживают биоразнообразие и помогают растениям, которые не всегда привлекают внимание "классических" насекомых-опылителей.

Климатические колебания усиливаются, и именно те виды, что лучше переносят экстремальные условия, могут стать своеобразной "страховкой" для экосистем и сельского хозяйства. Поэтому защита мест обитания таких пчёл и отказ от чрезмерного использования пестицидов становятся важной задачей не только для учёных, но и для садоводов-любителей.

Целлофановые пчёлы — это не просто ещё один вид среди множества насекомых. Их выносливость, способность переживать холод и раннее появление делают их важными союзниками человека в сохранении плодородия садов и полей. В то время как медоносные пчёлы более уязвимы, Colletes inaequalis доказывают, что даже маленькие одиночные существа способны играть огромную роль в жизни природы.

Уточнения

Пчёлы — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
