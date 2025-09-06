Гостиница для животных оказалась концлагерем: под видом элитного сервиса скрывали пыточную

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Подмосковье разгорелся скандал вокруг зоогостиницы, которая на деле оказалась "черным" питомником. Владельцы животных доверяли своих любимцев в надежде на заботу и комфорт, но вместо этого питомцы попадали в ужасающие условия.

Обещания и реальность

Организация рекламировала услуги премиум-формата: регулярные прогулки, дрессировка и даже полное воспитание собак. Однако опубликованные в сети фотографии показали обратное — истощенные и избитые животные сидели в тесных клетках без доступа к нормальному уходу.

Реакция надзорных органов

После появления резонансных материалов в интернете Чеховская городская прокуратура инициировала проверку. Специалисты выехали на место, чтобы зафиксировать условия содержания животных и сопоставить их с требованиями законодательства.

"В ходе проверочных мероприятий совместно с уполномоченными специалистами будет дана оценка условиям содержания питомцев, а также соблюдению требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Закон и защита животных

В России действует закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому владельцы и организации обязаны обеспечивать питомцам достойные условия жизни. Нарушения могут повлечь административную или даже уголовную ответственность. Подобные проверки позволяют выявлять недобросовестные приюты и гостиницы для животных, где обещания уходят вразрез с реальностью.

Что будет дальше

Сейчас прокуратура совместно с профильными специалистами выясняет масштабы нарушений. По итогам проверки могут быть возбуждены дела, а сама деятельность "черного" питомника — прекращена. Животных из опасных условий планируют передать в безопасные приюты, где им окажут необходимую помощь, сообщает Вести Подмосковья.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
