Когда приручённые становятся врагами: обезьяны начали войны против людей — эволюция на глазах

5:30
Зоосфера

В последние годы учёные всё чаще обращают внимание на необычное поведение приматов. Шимпанзе демонстрируют такие навыки и привычки, которые раньше считались исключительно человеческими. Их жизнь постепенно обрастает элементами культуры, ритуалов и даже зачатков социальной моды. Но вместе с этим приматы становятся агрессивнее по отношению не только к своим сородичам, но и к людям. В африканских деревнях уже фиксируются конфликты, заканчивающиеся трагедиями.

Альфа-самец шимпанзе в джунглях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Альфа-самец шимпанзе в джунглях

Интеллектуальные открытия: от застолий до орудий труда

Недавно в национальном парке Кантаньес (Гвинея-Бисау) камеры с датчиками движения зафиксировали удивительную сцену: шимпанзе собрались, чтобы разделить между собой забродившие плоды хлебного дерева. По сути, это было настоящее "застолье" со спиртным. Учёные предполагают, что обезьянам, как и людям, важен сам процесс совместного времяпрепровождения.

Но на этом открытие не заканчивается. Археологические находки в Кот-д'Ивуаре показывают, что уже тысячи лет назад шимпанзе использовали камни для раскалывания орехов. Принцип был прост: орех клали на плоский камень и били по нему другим, как молотом. Это напоминает первые шаги человека в каменном веке.

"Он начался примерно 2,5 миллиона лет назад — с тех пор, как первобытные люди начали использовать каменное орудие труда", — пояснила кандидат биологических наук Ирина Коновалова.

Культы и ритуалы в стаях

Не менее поразительно и то, что приматы начали создавать подобие культов. Исследователи наблюдали, как шимпанзе складывают камни в кучи и проводят вокруг них ритуалы: стучат палками, кричат и синхронно повторяют движения друг за другом. Подобные сцены напоминают древние человеческие обряды.

У обезьян есть и "танцы дождя". Во время ливня они сбиваются в группы и выражают радость, словно отмечая приход долгожданной влаги.

"Это не единственные ритуалы приматов. Их замечали во время так называемых "танцев дождя", когда они вместе как будто радовались воде, падающей с неба", — уточнила Ирина Коновалова.

Эмоции и память о сородичах

Учёные всё чаще фиксируют проявления чувств у шимпанзе. В Замбии зафиксирован случай, когда самка по имени Ноэль ухаживала за телом погибшего пасынка Томаса, очищая ему зубы травинкой. Это поведение сильно напоминает человеческие погребальные обряды.

Подобные наблюдения подтверждают: приматы способны испытывать скорбь и заботу, а их социальные связи куда глубже, чем считалось ранее.

Мода и подражание

Любопытно, что в стаях появляются и модные "тренды". Так, одна самка из заповедника в Замбии вставила травинку в ухо. Постепенно эту привычку переняли другие обезьяны, а позже подобный аксессуар появился у другой группы. Ещё удивительнее оказалось то, что самец по имени Джума начал носить травинку в анусе — и за ним последовали остальные.

Этот феномен специалисты связывают с работой зеркальных нейронов. Именно они отвечают за подражание и закрепление социальных связей.

Тактика войск и нападения на людей

Однако умение объединяться и следовать правилам группы оборачивается и тёмной стороной. Шимпанзе активно ведут войны за территорию. Их "армии" делятся на патрульные отряды, устраивают засады и совершают разведку.

"У них есть тактика, пусть даже примитивная, и они этой тактики придерживаются", — отметила Ирина Коновалова.

Такие конфликты опасны не только для соседних стай, но и для человека. В лесах Боссу (Гвинея) уже происходят нападения обезьян на местных жителей. В 2024 году зафиксирован трагический случай: самка-шимпанзе похитила младенца у матери и утащила в лес. Позже ребёнка нашли мёртвым, причём, по мнению учёных, обезьяны могли использовать орудия, чтобы выпотрошить тело.

Приматы теряют страх перед человеком

Этологи объясняют это постоянным контактом с людьми. Туристы и местные жители подкармливают животных, и те перестают бояться. В Непале, у ступы Сваямбунатх, обезьяны давно привыкли к угощениям и даже научились вызывать умиление у людей, чтобы получить еду.

Местные буддисты не прогоняют животных по религиозным соображениям, а приезжие охотно делятся с ними фруктами ради фото и видео. В результате приматы становятся всё более наглыми и навязчивыми.

Сколько осталось до новой эволюции

Совпадение ДНК человека и шимпанзе почти достигает 99%. При этом интеллектуальные способности приматов уже позволяют сравнивать их с людьми эпохи каменного века. Но реальная вероятность того, что они смогут повторить человеческий путь развития, крайне мала.

Даже если шимпанзе пойдут по той же траектории, разрыв в семь миллионов лет они вряд ли смогут преодолеть. По крайней мере, в обозримом будущем.

Уточнения

Шимпанзе́ — род из семейства гоминид отряда приматов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
