Загадка юрского периода: крокодилы доказали, что динозавры могли размножаться без самцов

Учёные впервые зафиксировали случай партеногенеза у крокодилов — явления, когда самка способна воспроизводить потомство без участия самца. До сих пор этот способ размножения был известен у множества насекомых, рыб, птиц и ящериц, но никогда у крупных и сложных животных вроде крокодилов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Крокодил с открытой пастью

Что такое партеногенез

Партеногенез в переводе с греческого означает "девственное рождение". В основе этого процесса — слияние двух клеток, происходящих из одной женской гаметы. В результате образуется эмбрион, у которого только один родитель — самка. Такой метод размножения известен более чем у 80 видов: у пчёл, ос, муравьёв, тли, а также у некоторых рыб и рептилий.

Исторические примеры

За последние десятилетия наука фиксировала неожиданные случаи партеногенеза у животных, содержащихся в неволе. В 2005 году способность к бесполому размножению продемонстрировал дракон Комодо. Аналогичные наблюдения проводились и у акул в аквариумах. Теперь к этому списку добавились и крокодилы.

Первый случай у крокодила

В 2018 году в одном из вивариев была замечена самка американского крокодила (Crocodylus acutus), прожившая в одиночестве 16 лет. Она отложила кладку яиц, среди которых одно оказалось с зародышем женского пола. Яйца не вылупились, но само открытие стало сенсацией: впервые у крокодила обнаружили партеногенез.

Значение для эволюции

По мнению исследователей, опубликованному в журнале Biology Letters, этот случай можно рассматривать как эволюционный след. Есть вероятность, что предки современных крокодилов — в том числе динозавры и птерозавры — обладали аналогичной способностью сотни миллионов лет назад.

Уточнения

Крокоди́лы (лат. Crocodilia) — отряд вторично-водных животных класса пресмыкающихся из клады эузухий, которая, в свою очередь, вместе с множеством промежуточных клад относится к кладе круротарзы или псевдозухии.

