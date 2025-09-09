Сказка гаснет: светлячки вымирают быстрее, чем мы успеваем это заметить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:31
Зоосфера

Когда-то летними вечерами светлячков можно было увидеть повсюду — их мягкое зелёное свечение делало июньские и июльские ночи особенно чарующими. Сегодня же встретить их становится всё труднее. Чем больше территории подвергаются урбанизации и искусственному освещению, тем сильнее страдают эти насекомые. Световое загрязнение лишает их главного инструмента общения — способности узнавать друг друга по световым сигналам.

Светлячки в траве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Светлячки в траве

Свет как ловушка

Самцы светлячков ориентируются на мерцающий свет самок, которые излучают биолюминесценцию, чтобы привлечь партнёров. У самцов есть крылья, и они способны прилететь к источнику сигнала. Но в условиях городского освещения их внимание рассеивается: фонари и прожекторы становятся более заметными, чем скромные вспышки самок. В итоге самцы теряются, тратят вдвое больше времени на поиски и часто вовсе не находят самок.

Исследование учёных из Университета Сассекса показало, что в условиях искусственного освещения только от 20% до 70% самцов находят партнёров, и то с большой задержкой. Такой сбой напрямую отражается на воспроизводстве вида.

Почему это важно

Светлячки — не просто красивые насекомые. Они играют заметную роль в экосистеме, питаясь, в частности, слизнями. Их исчезновение нарушает природное равновесие и отражает более широкую проблему — сокращение численности насекомых. Помимо светового загрязнения, значительную угрозу создают пестициды, которые остаются основной причиной их исчезновения.

Как помочь светлячкам

Снизить давление на этих насекомых можно простыми действиями:

  • избегать избыточного освещения в саду ночью;

  • отказаться от химических средств против сорняков и слизней;

  • сохранять высокую траву и естественные укрытия, где светлячки прячутся днём.

Во Франции даже запущены специальные кампании, основанные на гражданской науке: жители помогают отслеживать численность светлячков, отмечая встречи с ними в разных регионах, включая Бургундию — Франш-Конте.

Светлячки остаются символом летних ночей, и от того, насколько люди сумеют снизить влияние цивилизации на их среду, зависит, будут ли они продолжать освещать летние вечера своим волшебным светом.

Уточнения

Светляки́ — семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие специальных органов свечения — лантернов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
