Собака выражает любовь поцелуями, а хозяин думает только о запахе: что поможет вернуть питомцу свежесть дыхания

Иногда собака начинает проявлять особую привязанность к хозяину: она следует за ним повсюду и лижет лицо, выражая любовь. Но эти нежные моменты могут омрачаться неприятным запахом из пасти животного. Чтобы разобраться в проблеме и помочь питомцу, стоит обратить внимание на её причины и способы устранения.

Основные причины неприятного запаха

Чаще всего запах связан с зубным камнем, который, соединяясь с бактериями, вызывает воспаление дёсен и гингивит. При лёгких формах ситуацию можно исправить домашними средствами, но если запах становится хроническим, лучше обратиться к ветеринару. Он определит источник проблемы и назначит правильное лечение.

Что помогает избавиться от запаха

Регулярная чистка зубов

Гигиена полости рта у собаки должна быть обязательной процедурой. Оптимально чистить зубы около четырёх раз в неделю, используя специальную пасту для собак и щётку или насадку на палец. Сначала питомец может сопротивляться, но со временем привыкает. Такая привычка предотвращает образование зубного камня и улучшает запах дыхания.

Пищевые добавки

Ветеринары часто назначают специальные добавки в виде порошков или капсул, которые смешиваются с кормом. Они уменьшают количество бактерий и помогают поддерживать свежесть дыхания.

Натуральные средства

Пищевая сода

Её можно нанести на марлю или зубную щётку и аккуратно почистить зубы питомца, после чего рот ополоснуть водой. Повторять процедуру рекомендуется 3-4 раза в неделю. Но даже в этом случае лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Мята

Свежая мята оказывает положительное влияние на пищеварение и освежает дыхание. Небольшие кусочки зелени можно добавлять в рацион собаки раз в два-три дня.

Петрушка

Этот натуральный антиоксидант богат витаминами и минералами. Она помогает бороться с неприятным запахом и поддерживает здоровье полости рта. Свежую петрушку мелко нарезают и добавляют в корм раз в несколько дней.

Когда обращаться к специалисту

Если неприятный запах сохраняется, несмотря на домашние меры, это может быть признаком серьёзных проблем: заболеваний зубов, дёсен или внутренних органов. В таком случае визит к ветеринару обязателен.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
