Встретить акулу — всё равно что встретить смерть? Правила, которые спасают жизнь

Зоосфера

Акулы — морские хищники, обитающие почти у всех побережий мира. Они одинаково очаровывают и пугают, а их образ во многом сформирован фильмами и поп-культурой. Даже у берегов Франции можно встретить этих животных, хотя случаи редки. Репутация "кровожадных людоедов" во многом преувеличена, но страх перед акулой вполне естественен. Важно помнить: паника или неправильные действия способны спровоцировать агрессию.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как вести себя при встрече с акулой в воде

Под водой или во время обычного плавания встреча с акулой возможна. В такие моменты главное — сохранять спокойствие. Паника и резкие движения похожи на поведение раненой добычи, что может привлечь внимание хищника. Попытка убежать также является ошибкой: акула быстрее любого человека, даже хорошего пловца. Брызги на поверхности воды только усиливают интерес животного, ведь они напоминают о тонущей жертве.

Лучший выход — оставаться спокойным, двигаться плавно и медленно, стараясь не провоцировать акулу.

Если акула оказалась на берегу

Иногда акулы выбрасываются на песок: это может произойти из-за отлива, низкого уровня воды или потери ориентации. В такой ситуации нельзя прикасаться к животному. Даже неподвижная акула может быть жива и внезапно двинуться, а мёртвое тело представляет опасность из-за бактерий. Чтобы избежать риска, следует держаться на расстоянии и как можно скорее уведомить спасателей или местные власти. Только специалисты могут безопасно вернуть акулу в воду.

Что способно отпугнуть акулу

Исследования показывают, что акулы избегают ядовитых животных и более сильных хищников. Их пугают определённые визуальные сигналы, например полосы на теле противника. Именно поэтому гидрокостюмы с полосатыми узорами могут снижать вероятность нападения: для акулы такие узоры напоминают предупреждающий сигнал.

Кроме визуальных методов, существуют и специальные устройства. Некоторые браслеты или приборы излучают электрические импульсы, которые дезориентируют акулу и заставляют её уплывать прочь.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб, относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
