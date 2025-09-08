Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Многим людям уже наскучило наблюдать за животными в зоопарках, где вольеры кажутся слишком тесными и не отвечают их природным потребностям. Совсем другое впечатление производят сафари и заповедники: там звери находятся в естественной среде, а человек может увидеть их привычное поведение. В Кении, Намибии и Южной Африке активно развиваются национальные парки и охраняемые территории, где наряду с борьбой с браконьерством туристам дают возможность полюбоваться дикой природой.

Гремучая змея
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Paplanus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гремучая змея

Самая ядовитая змея в мире

Звание самой опасной ядовитой змеи принадлежит чёрной мамбе. Этот представитель семейства аспидов известен не агрессивным нравом, а силой своего яда. При встрече с человеком чёрная мамба предпочитает отступить, но если пути к бегству перекрыты, она становится крайне нервной и может атаковать. Укус этой змеи смертелен: в её яде содержится мощный нейротоксин — дендротоксин, который парализует дыхательные мышцы за считанные минуты. Доза в 10 миллиграммов способна убить взрослого человека. Хотя такие случаи редки, при укусе необходима срочная медицинская помощь.

Ареал обитания

Чёрная мамба встречается в странах Африки — в Уганде, Кении, Намибии, Ботсване и Демократической Республике Конго. Она предпочитает скалистые и лесные районы. Несмотря на своё название, эта змея чаще имеет серо-зелёную или желтоватую окраску. Её размеры впечатляют: длина может достигать четырёх метров. Кроме того, чёрная мамба считается самой быстрой змеёй планеты — её скорость достигает 20 км/ч.

Другие опасные змеи

Ядовитых змей в мире немало, и каждая опасна по-своему:

  1. Кобра — королевская и плюющаяся, обладающие сильным нейротоксическим ядом.

  2. Мамба — в том числе чёрная, сочетающая скорость и смертельный яд.

  3. Тайпан — австралийская змея с самым токсичным наземным ядом.

  4. Гадюка — например, габонская или заливная, чей яд разрушает ткани и вызывает кровотечения.

  5. Ямкоголовые змеи — гремучие и железные, распространённые в обеих Америках и опасные своими гемотоксинами.

Большинство змей стараются избегать человека, но при встрече всегда необходимо соблюдать осторожность и знать правила первой помощи.

Самая быстрая по действию

Самый стремительный по воздействию яд принадлежит прибрежному тайпану из Австралии. Его токсины парализуют нервную систему всего за несколько минут. Однако встречи с этой змеёй происходят редко, и смертельные исходы случаются главным образом при несвоевременном обращении к врачам.

Крупнейшая ядовитая змея

Королевская кобра — крупнейшая ядовитая змея планеты. В тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии встречаются особи длиной до 5-6 метров. Несмотря на грозный вид, эта кобра обычно не проявляет агрессии, если не чувствует угрозы. Но в случае опасности она яростно защищает свою территорию.

Десятка самых опасных змей

В число наиболее опасных для человека змей входят: прибрежный и внутренний тайпаны, королевская кобра, чёрная мамба, плюющиеся кобры, габонская гадюка, гремучие змеи, фер-де-ланс, морские змеи и медноголовая. Их укусы могут быть смертельны, если вовремя не оказать помощь.

Самое ядовитое животное на планете

Хотя змеи занимают первые строчки рейтингов, самой ядовитой в мире считается австралийская коробчатая медуза. Её щупальца покрыты клетками, выделяющими токсины, поражающие сердце и дыхательную систему. Контакт с ней без помощи врачей часто заканчивается летально.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
