Именно этот жест заставит любую кошку подойти к вам: работает лучше кис-кис

Привлечь незнакомую кошку нередко бывает сложно: это животное по натуре подозрительное. В дикой среде она, даже будучи хищником, сама остаётся добычей. Поэтому доверяет она не сразу. Однако у кошки есть слабости, которыми можно воспользоваться: любопытство и любовь к угощениям. Если действовать мягко и разумно, вполне реально вызвать у неё интерес, а затем и привязанность. Ниже приведены 6 советов, как расположить к себе кошку и заслужить её внимание.

Угощение как средство соблазна

Мало какая кошка устоит перед запахом лакомства. Это один из самых надёжных способов привлечь её внимание. Но при этом важна искренность: животное чувствует эмоции человека и легко распознаёт фальшь. Если кошка ощутит доброжелательное отношение и получит вкусное угощение, она, скорее всего, сама приблизится. Сначала стоит предлагать еду на вытянутой руке, постепенно сокращая расстояние. Со временем можно превратить это в ритуал: кошка будет приходить не только за лакомством, но и за общением. При этом важно учитывать возможные пищевые непереносимости.

Сила запахов

Кошки живут в мире ароматов, и запахи играют для них роль ориентиров. Чтобы стать более привычным, можно оставить рядом с животным вещь, пропитанную собственным запахом, например шарф или футболку. Так кошка включит этот запах в свой круг безопасности. В некоторых случаях помогают синтетические феромоны, обладающие успокаивающим действием. Более естественные стимуляторы — кошачья мята или палочки мататаби, которые вызывают у многих кошек радостное возбуждение.

Игра как путь к доверию

Большинство кошек сохраняют любовь к играм на протяжении всей жизни. Движения ленты, тряпки или мячика пробуждают охотничий инстинкт. Если человек действует непредсказуемо, чередуя скорость и паузы, кошка вовлекается в игру охотнее. Важно начинать на расстоянии, не торопясь и не оказывая давления. Игра снимает настороженность и постепенно превращает человека в привлекательного партнёра.

Общение на "кошачьем языке"

Взгляд в упор кошка воспринимает как угрозу, а мягкий прищур — как дружеский жест, называемый "кошачьей улыбкой". Ответное подмигивание животного можно приравнять к рукопожатию. Мяуканье тоже несёт разные сигналы: короткие — приглашение, длинные и хриплые — предупреждение. Даже попытка человека "мяукнуть" в ответ кошка может воспринять как положительный сигнал.

Тактичный подход

К физическому контакту кошка должна приходить сама. Если животное трётся мордой или щекой о протянутую руку, это знак согласия. Первые прикосновения стоит направлять под подбородок или по щекам. На голову и живот лучше не покушаться, пока не установлено доверие. Важно внимательно наблюдать за языком тела: уши, хвост и поза ясно отражают настроение.

Атмосфера гостеприимства

Чтобы кошка чувствовала себя в безопасности, стоит организовать для неё небольшое убежище — коробку с пледом, миску с водой и тихий уголок. Такое место станет для животного опорой и, возможно, со временем превратится в постоянный дом. Главный принцип — свобода выбора: кошка должна сама решать, когда приходить и когда уходить.

