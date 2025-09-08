Именно этот жест заставит любую кошку подойти к вам: работает лучше кис-кис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Привлечь незнакомую кошку нередко бывает сложно: это животное по натуре подозрительное. В дикой среде она, даже будучи хищником, сама остаётся добычей. Поэтому доверяет она не сразу. Однако у кошки есть слабости, которыми можно воспользоваться: любопытство и любовь к угощениям. Если действовать мягко и разумно, вполне реально вызвать у неё интерес, а затем и привязанность. Ниже приведены 6 советов, как расположить к себе кошку и заслужить её внимание.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Угощение как средство соблазна

Мало какая кошка устоит перед запахом лакомства. Это один из самых надёжных способов привлечь её внимание. Но при этом важна искренность: животное чувствует эмоции человека и легко распознаёт фальшь. Если кошка ощутит доброжелательное отношение и получит вкусное угощение, она, скорее всего, сама приблизится. Сначала стоит предлагать еду на вытянутой руке, постепенно сокращая расстояние. Со временем можно превратить это в ритуал: кошка будет приходить не только за лакомством, но и за общением. При этом важно учитывать возможные пищевые непереносимости.

Сила запахов

Кошки живут в мире ароматов, и запахи играют для них роль ориентиров. Чтобы стать более привычным, можно оставить рядом с животным вещь, пропитанную собственным запахом, например шарф или футболку. Так кошка включит этот запах в свой круг безопасности. В некоторых случаях помогают синтетические феромоны, обладающие успокаивающим действием. Более естественные стимуляторы — кошачья мята или палочки мататаби, которые вызывают у многих кошек радостное возбуждение.

Игра как путь к доверию

Большинство кошек сохраняют любовь к играм на протяжении всей жизни. Движения ленты, тряпки или мячика пробуждают охотничий инстинкт. Если человек действует непредсказуемо, чередуя скорость и паузы, кошка вовлекается в игру охотнее. Важно начинать на расстоянии, не торопясь и не оказывая давления. Игра снимает настороженность и постепенно превращает человека в привлекательного партнёра.

Общение на "кошачьем языке"

Взгляд в упор кошка воспринимает как угрозу, а мягкий прищур — как дружеский жест, называемый "кошачьей улыбкой". Ответное подмигивание животного можно приравнять к рукопожатию. Мяуканье тоже несёт разные сигналы: короткие — приглашение, длинные и хриплые — предупреждение. Даже попытка человека "мяукнуть" в ответ кошка может воспринять как положительный сигнал.

Тактичный подход

К физическому контакту кошка должна приходить сама. Если животное трётся мордой или щекой о протянутую руку, это знак согласия. Первые прикосновения стоит направлять под подбородок или по щекам. На голову и живот лучше не покушаться, пока не установлено доверие. Важно внимательно наблюдать за языком тела: уши, хвост и поза ясно отражают настроение.

Атмосфера гостеприимства

Чтобы кошка чувствовала себя в безопасности, стоит организовать для неё небольшое убежище — коробку с пледом, миску с водой и тихий уголок. Такое место станет для животного опорой и, возможно, со временем превратится в постоянный дом. Главный принцип — свобода выбора: кошка должна сама решать, когда приходить и когда уходить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
