Более 90 болезней в одном крыле: символ мира, который приносит заразу в ваш дом

Голуби давно стали привычной частью городского пейзажа. Эти птицы собираются на площадях, облюбовывают крыши домов, нередко устраивают гнёзда прямо на чердаках. Но за внешней безобидностью скрывается серьёзная угроза: они могут быть переносчиками десятков инфекций, часть которых представляет смертельную опасность для человека.
Учёные насчитывают у голубей более 90 различных инфекций. Среди них как трудно передающиеся, так и такие, что могут сравнительно легко "перепрыгнуть" от птицы к человеку. Наиболее известная из них — орнитоз, получивший ещё одно название "попугайная болезнь". Кроме него, голуби могут переносить туберкулёз, токсоплазмоз, энцефалит, сальмонеллёз и штаммы птичьего гриппа.
Особую угрозу представляет голубиный помёт: его частицы с аммиаком и бактериями легко разносятся по воздуху. Когда они испаряются, это способно провоцировать аллергии и респираторные заболевания. Кроме того, из-за высокой концентрации аммиака помёт разрушает строительные материалы и ускоряет износ фасадов зданий.
"Так как их фекалии богаты аммиаком, то когда всё это испаряется, конечно же, пары могут влиять на состояние человека, в том числе стимулируя аллергические реакции и различные респираторные заболевания.", — рассказала биолог Мария Чернявская.
Вопреки распространённому мнению, контактировать с голубями опасно не только напрямую. Бактерии могут задерживаться на их перьях и лапках, переноситься на перила, скамейки, окна и балконы. В условиях плотной городской застройки риск заражения выше: на одном квадратном километре может проживать до 500 птиц.
Днём они ищут корм возле людей, а ночью возвращаются на чердаки, оставляя за собой следы жизнедеятельности. Именно эта постоянная близость делает соседство с голубями проблемным для здоровья.
В крупных городах голуби наносят ощутимый ущерб зданиям и сооружениям. Аммиак и кислоты, содержащиеся в их экскрементах, разъедают камень, металл и бетон. Особенно страдают памятники архитектуры, фасады исторических домов и современные многоэтажки.
Не стоит забывать и о системах вентиляции: если птицы устраивают гнёзда на крышах или чердаках, продукты их жизнедеятельности легко попадают в воздуховоды, распространяя пыль и бактерии по квартирам.
Причины такой плотной "соседской" жизни кроются в доступности пищи. Люди сами подкармливают птиц на улицах, хотя этого делать не стоит. Постоянный источник еды закрепляет голубей в городской среде, и популяция продолжает расти.
В отличие от них, вороны предпочитают селиться подальше от людей, устраивая гнёзда в деревьях. Однако и они активно осваивают городские пространства, находя необычные развлечения.
Биологи наблюдали, что вороны зимой любят скатываться с крыш домов, словно дети с горки. Иногда птицы используют для этого подручные "санки" — пластиковые крышки или куски мусора, которые помогают им катиться быстрее.
"Они очень любят кататься с крыш. По сути, это то же самое, как люди катаются с горок. Иногда дополнительно, как мы используем, например, санки или ледянки, они используют какие-то пластиковые крышки, пластиковые структуры, на которых хорошо можно кататься по скользким крышам зимой", — отметила биолог Мария Чернявская.
Этот необычный поведенческий феномен лишь подчёркивает разницу между птицами: вороны больше склонны к играм и экспериментам, тогда как голуби в первую очередь ориентированы на выживание рядом с человеком.
Главный вывод специалистов прост: не следует кормить голубей, особенно вблизи жилых домов. Это поддерживает рост популяции и усиливает риск распространения заболеваний. Власти во многих странах вводят меры по ограничению численности этих птиц, а в городах устанавливают специальные системы, препятствующие их гнездованию на зданиях.
Для жителей важно помнить о простых мерах: избегать контакта с птицами, не трогать их гнёзда, следить за чистотой балконов и подоконников, где могут оставаться следы их пребывания.
Уточнения
Го́луби — род птиц из семейства голубиных.
